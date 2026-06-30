Video | Rayo impactó la Torre Eiffel durante una tormenta eléctrica en París

Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes y turistas en París, dejando una de las imágenes más impactantes de los últimos días. Un rayo cayó directamente sobre la Torre Eiffel mientras decenas de personas observaban el fenómeno y captaban el momento con sus teléfonos celulares.

En cuestión de horas, el video comenzó a circular masivamente en redes sociales, acumulando millones de reproducciones.

La descarga eléctrica impactó la parte más alta del emblemático monumento francés, provocando un intenso destello que iluminó el cielo nocturno. La escena ocurrió en medio de un sistema de tormentas que puso fin a varios días de temperaturas extremas en la capital de Francia, donde la ola de calor había mantenido en alerta a las autoridades.

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¿Por qué un rayo puede caer sobre la Torre Eiffel sin causar daños?

Aunque las imágenes generaron preocupación entre algunos usuarios, este tipo de episodios no representa un riesgo inusual para la Torre Eiffel. La estructura fue diseñada para resistir descargas eléctricas gracias a su sistema de pararrayos y a su composición metálica, que permite conducir la electricidad de manera segura hasta el suelo, evitando daños tanto en el monumento como en las personas que se encuentran en su interior.

El fenómeno ocurrió en medio de una intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa. En Francia, el ingreso de una masa de aire frío favoreció la formación de tormentas eléctricas de gran intensidad en varias regiones, lo que llevó a las autoridades meteorológicas a emitir alertas por lluvias, fuertes vientos y actividad eléctrica.

Las autoridades sanitarias francesas también expresaron su preocupación por el impacto de las altas temperaturas. Según datos oficiales, durante la última semana se registró un incremento de la mortalidad asociado al calor extremo, especialmente entre la población de mayor edad, por lo que las condiciones climáticas continúan bajo vigilancia.

Mientras tanto, el video del rayo impactando la Torre Eiffel sigue recorriendo las redes sociales y se ha convertido en una de las postales más llamativas del temporal que afectó a París, evidenciando la fuerza de los fenómenos meteorológicos extremos que actualmente golpean a Europa.