Mamá de James Rodríguez fue víctima de robo en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 se vive con alegría, emoción y mucha euforia. Decenas de hinchas y amantes del fútbol ahorraron durante meses para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los familiares de los jugadores de la Selección Colombia, que sigue en la lucha por avanzar en el torneo, también viajaron para acompañarlos y brindarles su apoyo. Ese fue el caso de María del Pilar Rubio, madre del futbolista James Rodríguez, quien desafortunadamente vivió un momento de angustia tras ser víctima de un robo en pleno Mundial.

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Se conoció que el hecho ocurrió el pasado miércoles y que, además de perder su teléfono celular, también quedó sin acceso a su cuenta de Instagram. La situación fue dada a conocer por el periodista César Sumoza, quien informó que el hurto del celular habría provocado que la mamá de James no pudiera ingresar a su perfil en esta red social.

Según contó la misma María del Pilar, tras adquirir un nuevo celular logró recuperar la mayoría de las aplicaciones que utilizaba; sin embargo, el acceso a Instagram seguía restringido.

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Aunque la situación no pasó a mayores, no se conoce de manera oficial si la madre del jugador de la Selección Colombia interpuso una denuncia o si las autoridades investigan el caso.

Colombia vs. Ghana: duelo clave en el Mundial 2026

Tras finalizar invicta la fase de grupos y asegurar el liderato del grupo K con un empate sin goles frente a Portugal, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final, con el objetivo de avanzar a los octavos y mantenerse en la lucha por el título.

Aunque el empate ante los portugueses fue suficiente para quedarse con el primer lugar de la zona, el entrenador argentino dejó claro que el equipo salió a buscar la victoria hasta el último minuto y destacó el rendimiento de sus dirigidos.

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“Hoy nos servía el empate para quedar primero, pero lo buscamos la victoria por todos lados. Nos queda esa deuda en la definición, pero el rendimiento fue muy bueno. Los felicito y agradezco a los muchachos”, declaró Lorenzo al término del compromiso.

Con información de El Universal.

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