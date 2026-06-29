El actor Jorge Hugo Marín fue escopolaminado y robado en Bogotá

El actor colombiano Jorge Hugo Marín, reconocido por sus participaciones en producciones como Las Hermanitas Calle, La Nocturna y Arelis Henao, denunció haber sido víctima de un robo mediante escopolamina en su vivienda en Bogotá.

Aunque el hurto le dejó importantes pérdidas materiales, su principal preocupación hoy es la desaparición de ‘Guaro’, su perro y compañero desde hace cuatro años.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor relató que los hechos ocurrieron el pasado domingo, luego de que saliera unos minutos frente a su vivienda, ubicada en el barrio Palermo, en el occidente de la capital.

“Se llevaron a mi perro, a Guaro. Para quienes lo conocen es un perro espectacular. Hace mucha falta en casa y sé que la está pasando bastante mal”, expresó el artista, visiblemente afectado.

“No recuerdo más”: así ocurrió el robo, según el actor

De acuerdo con el relato de Jorge Hugo Marín, la noche del incidente se encontraba en su casa viendo los resultados de las elecciones junto a un amigo.

Cuando este se retiró, salió a la puerta de su residencia para sacar a Guaro antes de irse a dormir.

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“La noche del domingo estaba con un amigo viendo las elecciones. Se fue él y, antes de dormir, salí a la puerta de la casa a sacar el perro, a orinar al árbol y se acercó un tipo. No recuerdo más”, contó.

El actor explicó que perdió completamente la conciencia y que ha logrado reconstruir parte de lo sucedido gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

“Se supone que más adelante le abro la puerta también a otra persona más, pero yo ya estaba completamente inconsciente. Me vaciaron la casa y me robaron pertenencias”, aseguró.

Según explicó, los delincuentes permanecieron aproximadamente tres horas dentro de la vivienda y se llevaron computadores, equipos de sonido, ropa, zapatos, maletas y otros objetos personales.

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Tras el robo, Marín salió de su vivienda aún bajo los efectos de la sustancia y deambuló desorientado por el sector. Finalmente, un trabajador del Teatro La Maldita Vanidad lo encontró y lo trasladó a un centro asistencial.

“Yo desperté realmente el lunes como a las 6 de la tarde, muy aporreado. Llevo dos días como repitiendo palabras y tratando de armar el relato porque realmente no lo recuerdo bien”, relató.

Sin embargo, más allá de las pérdidas materiales, la principal angustia del actor es la desaparición de Guaro, un perro mestizo de pastor alemán y pastor belga que ha sido parte de su vida y de la comunidad artística que lo rodea.

“Es un perro amorosísimo y además es el perro de nuestro teatro”, explicó Marín.

En el video difundido en redes sociales, el actor detalló que Guaro fue visto por última vez en el barrio Palermo y pidió ayuda ciudadana para encontrarlo.

“Guaro lo estamos esperando, así que aparece”, expresó.

La denuncia rápidamente generó solidaridad entre integrantes del sector artístico. Actrices y actores como Carmenza Gómez, Luna Baxter, Carmenza Cossio y Ella Becerra replicaron el mensaje para ampliar la búsqueda del animal.

Jorge Hugo Marín confirmó que ya interpuso la respectiva denuncia ante las autoridades por el robo y advirtió, además, que durante los últimos días ha recibido llamadas y mensajes de personas que han intentado estafarlo con supuestas pistas falsas sobre el paradero de Guaro.

Mientras avanzan las investigaciones, el actor continúa concentrando sus esfuerzos en recuperar a su mascota, a la que considera un integrante fundamental de su familia.

Con información de El Colombiano.

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