Nuevos sismos sacuden La Guaira, en Venezuela

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Estos últimos seísmos se han registrado a una profundidad de 2,9 y 5 kilómetros, respectivamente, si bien se han visto precedido a primera hora de la mañana de varios temblores de menor intensidad.



Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

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Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira --que se encuentra militarizada-- como en Caracas, la capital del país, se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registraadas desde el primero de los seísmos.



Es por ello que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

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