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Nuevos sismos sacuden La Guaira, en Venezuela
Las autoridades reportaron nuevos movimientos telúricos en el estado venezolano de La Guaira, la zona más afectada por el terremoto del 24 de junio.
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crojas
Nuevos sismos sacuden La Guaira, en Venezuela
Colprensa
Colprensa
Lunes, 29 de Junio de 2026

Las autoridades venezolanas han informado este lunes de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en laa escala abierta de Richter a tan solo 10 kilómetros al esto del estado de La Guaira, en el norte del país.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado, que posteriormente, se ha registrado un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado de momento con casi 1.500 muertos.

Además, el Servicio Geológico Colombiano en el reporte sísmico internacional informó que las 6:00 hora local, de Venezuela, se registró un sismo de magnitud 5.1 con una profundidad superficial menor a 30 km. 

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Estos últimos seísmos se han registrado a una profundidad de 2,9 y 5 kilómetros, respectivamente, si bien se han visto precedido a primera hora de la mañana de varios temblores de menor intensidad.

Las autoridades han pedido a la población permanecer alerta y notificar cualquier temblor a los organismos correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad sentida por la población.

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Varios testigos apuntan a que tanto en La Guaira --que se encuentra militarizada-- como en Caracas, la capital del país, se están sintiendo con fuerza estos terremotos. Las autoridades de Venezuela han situado en más de 400 las réplicas registraadas desde el primero de los seísmos.

Es por ello que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no realice desplazamientos hacia el litoral central y evitar así obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

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