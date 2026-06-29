Nuevos sismos sacuden La Guaira, en Venezuela

Las autoridades venezolanas han informado este lunes de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en laa escala abierta de Richter a tan solo 10 kilómetros al esto del estado de La Guaira, en el norte del país.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado, que posteriormente, se ha registrado un segundo seísmo de menor magnitud, de 2,7, también cerca de La Guaira, que ha sido la zona más afectada por los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado de momento con casi 1.500 muertos.
Además, el Servicio Geológico Colombiano en el reporte sísmico internacional informó que las 6:00 hora local, de Venezuela, se registró un sismo de magnitud 5.1 con una profundidad superficial menor a 30 km.