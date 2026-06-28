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Conmoción en Argentina por la muerte de la reconocida periodista Ernestina Pais en un choque con un tren
La grabación, captada por cámaras de seguridad, es analizada por las autoridades para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.
Authored by
dsifontes
ACCIDENTE EN ARGENTINA
Colprensa
Colprensa
Domingo, 28 de Junio de 2026

El periodismo y la televisión argentina están de luto tras la muerte de la reconocida conductora Ernestina Pais, quien falleció en un trágico accidente ferroviario. La noticia ha causado conmoción entre colegas, familiares y seguidores, mientras un video que muestra los instantes previos al impacto comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales.

Según reportaron medios argentinos, la presentadora de 54 años perdió la vida cuando el vehículo en el que se desplazaba fue embestido por un tren en la localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. Las circunstancias exactas del siniestro continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Tras conocerse el fallecimiento, numerosas figuras del periodismo y el entretenimiento expresaron mensajes de despedida y condolencias en redes sociales, destacando la trayectoria de Ernestina Pais y el legado que dejó en la televisión argentina.

 

Imagen eliminada.

 

 

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Quedó grabado accidente donde pierde la vida periodista

En medio del impacto que generó la noticia, comenzó a circular un video captado por cámaras de seguridad que mostraría el momento del accidente. En las imágenes se observa el instante en que el tren impacta el automóvil y lo arrastra varios metros tras la colisión.

Las autoridades analizan el material audiovisual como parte de la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que rodearon el hecho.

La difusión del video ha provocado un amplio debate en redes sociales sobre los límites de compartir imágenes de tragedias y el respeto hacia las víctimas y sus familias. Aunque el material se ha viralizado en distintas plataformas, muchos usuarios han pedido evitar su reproducción por consideración con los seres queridos de la periodista.

Con la partida de Ernestina Pais, la televisión argentina pierde a una de sus figuras más reconocidas, recordada por su trabajo frente a las cámaras y por la cercanía que mantuvo con el público durante años de trayectoria.

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