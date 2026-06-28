Andrea Valdiri anuncia viaje a Venezuela para entregar ayudas humanitarias

La creadora de contenido e influencer Andrea Valdiri anunció que en los próximos días viajará a Venezuela para entregar ayudas humanitarias a comunidades afectadas, una iniciativa con la que busca brindar apoyo a personas que atraviesan difíciles condiciones.

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A través de sus historias de Instagram, la barranquillera hizo un llamado a sus seguidores para sumarse a esta causa solidaria mediante la donación de insumos básicos que serán trasladados al vecino país.

“Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan. La próxima semana viajaré para llevar mi ayuda y cumplir con este compromiso de servir y tender una mano amiga”, escribió la influencer.

Andrea Valdiri pide donaciones para ayudas humanitarias

Valdiri también informó que comenzará a recibir donaciones de quienes deseen aportar a la misión humanitaria, asegurando que cualquier ayuda será bienvenida. “Tú también puedes ser parte de esta misión de amor. Dios bendiga y multiplique cada gesto de solidaridad”, agregó en su publicación.

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Posteriormente, la empresaria compartió una nueva historia en la que detalló algunos de los elementos que busca recolectar con urgencia antes de emprender el viaje. Entre ellos se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de aseo, ropa para niños, toallas, sábanas, almohadas, linternas y carpas.

Además, indicó que también están buscando proveedores en Barranquilla que puedan facilitar estos insumos para aumentar el alcance de la jornada solidaria. Para ello, habilitó un número telefónico y un correo electrónico con el fin de coordinar las donaciones y el apoyo logístico.

Esta no es la primera vez que Andrea Valdiri participa en iniciativas sociales. En diferentes momentos de su carrera ha impulsado campañas de apoyo para personas en condición de vulnerabilidad, además de realizar donaciones y jornadas benéficas en distintas regiones del país.

Con informmación de El Universal.

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