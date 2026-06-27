Murió Waldo Urrego, famoso actor de El paseo y decenas de producciones colombianas

El mundo del entretenimiento colombiano está de luto por la muerte de Waldo Urrego, actor de amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, recordado por sus papeles en producciones como Amar y vivir, El paseo 5, La mujer del presidente, El cartel y Hasta que la plata nos separe. El artista falleció en la madrugada de este sábado 27 de junio, a los 80 años.

De acuerdo con información conocida por medios nacionales y fuentes cercanas a su entorno, Urrego habría sufrido un infarto cardíaco durante esta semana, complicación que debilitó su estado de salud y que finalmente provocó su fallecimiento. Hasta el momento, la familia ha preferido manejar la noticia de manera privada y no ha entregado mayores detalles sobre las exequias.

¿Quién es Waldo Urrego?

Nacido el 22 de julio de 1945 en Bogotá, Waldo Urrego pasó parte de su infancia y juventud en Quibdó, donde descubrió su pasión por la actuación. También residió en ciudades como Manizales, Chaparral (Tolima) y Puerto Berrío (Antioquia), experiencias que marcaron su formación artística.

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Aunque apareció en televisión desde los ocho años en una de las primeras producciones realizadas en Colombia, Una mirada imborrable, fue a los 17 cuando inició formalmente su carrera. Se formó en el reconocido Teatro Popular de Bogotá (TPB), donde compartió escenario con figuras como Luis Alberto García, Víctor Hugo Morant y Gerardo Calero.

Su carrera abarcó más de seis décadas y dejó una huella imborrable en la televisión colombiana. Participó en producciones como La maraña, Rojo y negro, Manuelita Sáenz, Lejos del nido, La cosecha, Los cuervos, La intrusa, La vorágine, La casa de las dos palmas, Los Victorinos, Solo una mujer, La mujer del presidente, Dios se lo pague, La guerra de las rosas, No renuncies Salomé, Criminal, el camino del mal, Hasta que la plata nos separe, Tiempo final, El cartel, El cartel 2, Alias el mexicano, Bazurto, Esmeraldas, Garzón y El paseo 5, entre muchas otras.

Uno de los personajes más recordados de su carrera fue Cuéllar, el villano de la emblemática serie Amar y vivir en la década de los años 80, papel que lo consolidó como uno de los actores más destacados de la televisión nacional.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Urrego dedicó buena parte de su vida al teatro. Integró el TPB y posteriormente trabajó con el Teatro Nacional, al lado de la reconocida Fanny Mikey. También hizo parte de montajes en el Teatro Santafé, donde actuó en la obra Yerma bajo la dirección de Jaime Arturo Gómez.

Con su fallecimiento, Colombia despide a uno de los actores más experimentados y respetados de la industria, cuyo legado permanecerá en decenas de producciones que marcaron la historia de la televisión y el teatro nacional.

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