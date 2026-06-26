La confesión de Shakira sobre la profesión que siempre soñó ejercer

Aunque millones de personas conocen a Shakira por su exitosa trayectoria en la música, recientemente la artista colombiana sorprendió al revelar cuál era la profesión a la que realmente le habría gustado dedicarse si su destino no hubiera estado sobre los escenarios.

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La confesión ocurrió durante una conversación con la creadora de contenido venezolana Lele Pons, en la que ambas hablaron de aspectos poco conocidos de sus vidas, sus costumbres y algunas anécdotas personales. Fue allí donde la barranquillera dejó al descubierto una faceta que pocos imaginaban: su fascinación por la medicina.

Shakira y el sueño de estudiar medicina

Entre risas, la barranquillera aseguró que siente una verdadera pasión por las ciencias de la salud y que, incluso, suele analizar síntomas y dar su opinión a las personas de su entorno cuando presentan algún malestar.

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“La gente que me conoce siempre dice que soy médica empírica porque me encanta la medicina, siempre estoy diagnosticando”, comentó la cantante.

Según explicó, esta afición ha hecho que familiares y amigos recurran frecuentemente a ella antes de acudir a un profesional de la salud.

“Mis amigos siempre vienen donde mí y me dicen: ‘Me siento así, ¿qué hago?, ¿qué será lo que me pasa?’. Por lo general acierto”, relató con orgullo.

Sin rodeos, Shakira aseguró que, de no haberse convertido en una de las artistas latinas más importantes del mundo, su vida habría tomado un rumbo completamente distinto.

“Yo tenía que ser médico, no cantante sino médico”, afirmó.

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La confesión llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar en redes sociales la curiosa pasión de la barranquillera. Para muchos, esta inclinación también ayuda a entender una de las características más reconocidas de la cantante, su perfeccionismo.

Productores, músicos y colaboradores que han trabajado con ella han destacado en varias ocasiones su meticulosidad en el estudio de grabación, donde analiza cada detalle de sus canciones hasta alcanzar el resultado que busca, un método de trabajo que algunos han llegado a describir como “quirúrgico”.

Con información de El Universal.

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