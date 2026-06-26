¿Quién es el padre del hijo de Juliana Calderón? Su respuesta causó revuelo

Desde que anunció que está esperando a su primer hijo, Juliana Calderón ha compartido con sus seguidores algunos momentos de su embarazo. Sin embargo, hay un detalle que continúa despertando la curiosidad de miles de usuarios: la identidad del padre de su bebé.

Aunque la influenciadora ha mostrado parte de esta nueva etapa de su vida, ha decidido mantener en reserva quién es el hombre que la acompaña durante el proceso, una decisión que sigue generando especulaciones en redes sociales.

La respuesta de Juliana que desató comentarios

Recientemente, Juliana Calderón publicó un video junto a su hermana, Yina Calderón, en el que abordó de manera divertida una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores.

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En el clip, Yina le pregunta directamente quién es el padre del bebé que espera. Sin embargo, en lugar de revelar su identidad, Juliana respondió utilizando un fragmento de la canción Así es rico, interpretada por Juliana Velásquez, Juan Duque y Emyl Rusev.

La parte de la canción que eligió para responder decía: “No te lo puedo enseñar, ¿cómo te lo explico?”, dejando claro que por ahora no tiene intención de hacer pública esa información.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de usuarios que continúan intentando descubrir quién sería el hombre detrás de este misterio.

Las dudas sobre la identidad del padre aumentaron semanas atrás cuando Juliana compartió un video en el que aparecía tomada de la mano de una persona cuya identidad nunca mostró.

La escena despertó una ola de teorías entre sus seguidores, quienes aseguraron que podría tratarse del padre del bebé.

Sin embargo, la empresaria no confirmó ni desmintió los rumores, manteniendo intacta la expectativa alrededor de su vida sentimental.

En medio de las preguntas sobre su pareja, Juliana sí ha revelado otros detalles de su embarazo. Durante una transmisión en vivo con sus seguidores, contó cómo ha vivido los cambios físicos y emocionales de esta nueva etapa.

Además, confirmó que está esperando un niño, noticia que emocionó a sus seguidores y familiares.

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