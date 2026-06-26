Video | Lionel Richie se descompensó en pleno concierto y tuvo que salir en ambulancia

El cantante estadounidense Lionel Richie generó preocupación entre sus seguidores luego de sufrir una descompensación en pleno concierto que lo obligó a interrumpir el espectáculo y abandonar el escenario en ambulancia. El incidente ocurrió durante la primera fecha de su gira Sing a Song All Night Long, realizada la noche del 24 de junio en St. Paul, Minnesota.

La escena quedó registrada en videos captados por asistentes al evento y rápidamente se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se observa al artista de 77 años con visibles signos de agotamiento, mientras intenta continuar con la presentación antes de sentarse sobre el escenario.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Richie es una de las figuras más importantes del pop y el soul. Temas como Hello, All Night Long (All Night), Stuck on You, Say You, Say Me y Endless Love lo consolidaron como un referente de la música internacional. A lo largo de su carrera ha obtenido cuatro premios Grammy, un premio Oscar y, en 2022, ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

¿Qué le pasó a Lionel Richie durante el concierto?

El episodio ocurrió mientras el cantante interpretaba el éxito Dancing on the Ceiling. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Richie comenzó a sentirse mareado en plena presentación y decidió sentarse sobre la tarima para recuperarse.

Los videos muestran que incluso hizo un breve comentario al público antes de intentar seguir con el espectáculo. Posteriormente se dirigió al piano, donde interpretó una canción sentado, mientras los asistentes esperaban que pudiera recuperarse.

Sin embargo, minutos después abandonó el escenario durante una pausa inesperada. Tras varios minutos de incertidumbre, uno de los integrantes de su banda informó que el artista no estaba en condiciones de regresar, por lo que el concierto fue suspendido antes de finalizar.

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Posteriormente, el Departamento de Bomberos de St. Paul confirmó el traslado de un hombre adulto desde el recinto hacia un hospital. Horas después, diversos medios estadounidenses identificaron que se trataba de Lionel Richie, quien fue llevado en ambulancia como medida preventiva.

¿Cuál es el estado de salud de Lionel Richie?

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han divulgado un parte médico oficial sobre lo ocurrido.

No obstante, personas cercanas a la gira señalaron que el episodio podría haber estado relacionado con un cuadro de deshidratación leve, aunque esa versión todavía no ha sido confirmada por el propio artista ni por sus representantes.

Lo que sí fue confirmado es que, por recomendación médica, Richie aplazó las dos siguientes presentaciones de su gira, previstas para el 26 de junio en Chicago y el 27 de junio en Columbus, Ohio.

A través de un comunicado difundido por los organizadores del tour, el cantante lamentó no poder presentarse ante sus seguidores y aseguró sentirse “desconsolado” por tener que posponer los conciertos. Asimismo, agradeció el apoyo y la comprensión del público mientras cumple con el periodo de recuperación recomendado por los médicos.

Si su evolución continúa de forma favorable, la gira retomará su calendario el próximo 30 de junio con un concierto en Pittsburgh. Las nuevas fechas para Chicago y Columbus serán anunciadas posteriormente.

La gira Sing a Song All Night Long, que comparte con la legendaria agrupación Earth, Wind & Fire, contempla un total de 26 conciertos por Norteamérica, con presentaciones programadas en ciudades como Toronto, Nueva York, Boston, Atlanta, Dallas, Seattle, Los Ángeles y Austin.