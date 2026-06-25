La espera terminó, Bizarrap y Myke Towers presentan doble lanzamiento musical

Cinco años después de que un fragmento filtrado despertara la expectativa de millones de seguidores en redes sociales, el productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Myke Towers estrenaron oficialmente ‘Myke Towers: BZRP Music Sessions Vol. 42/66' y 'BOOBYTRAP’.



La colaboración viene desde 2021, cuando un adelanto inédito comenzó a circular en internet y generó una ola de teorías sobre una posible producción conjunta entre ambos artistas. Desde entonces, la canción adquirió un carácter casi legendario entre los seguidores del género, que durante años reclamaron su publicación oficial.



El lanzamiento incluye dos propuestas audiovisuales que exploran diferentes facetas creativas del universo de Bizarrap. Por un lado, la nueva edición de las BZRP Music Sessions mantiene la estética característica del estudio del productor argentino, formato que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

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Por otro, BOOBYTRAP llega acompañado de un videoclip dirigido por STILLZ, realizador reconocido por su trabajo con artistas internacionales.



La producción audiovisual está cargada de referencias a la cultura popular, humor y apariciones especiales, entre ellas las del piloto argentino Franco Colapinto y el creador de contenido conocido como El Bananero.



En este momento de sus carreras, Bizarrap continúa ampliando el alcance mundial de sus sesiones musicales, mientras que Myke Towers mantiene una presencia destacada en los principales circuitos de la música urbana y latina.



El videoclip de BOOBYTRAP incluirá una subasta benéfica cuyos recursos serán destinados a la Asociación CASA, organización dedicada a promover procesos de formación musical para jóvenes de comunidades populares en Buenos Aires.

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