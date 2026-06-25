Rawayana suspende conciertos por la tragedia en Venezuela

Rawayana, la reconocida banda venezolana originaria de Caracas, se pronunció frente a la emergencia que atraviesa Venezuela tras los fuertes terremotos registrados en las últimas horas. A través de un comunicado, la agrupación expresó su solidaridad con el país y anunció el aplazamiento de los conciertos de su gira en Panamá y Costa Rica.

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“Tras los acontecimientos de las últimas horas en Venezuela, en solidaridad con todas las personas y familias afectadas, hemos tomado la decisión de posponer los conciertos de Rawayana programados en Panamá y Costa Rica. Como venezolanos, nos resulta imposible subirnos a un escenario en este momento sin reconocer la magnitud del dolor y la incertidumbre que atraviesa nuestro país”, informó la banda en el comunicado.

Asimismo, dejaron claro que sus pensamientos y energías están concentrados en las personas afectadas por la emergencia. “Nuestros pensamientos están con quienes hoy sufren pérdidas, buscan a sus seres queridos o enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, agregaron.

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La agrupación explicó que quienes compraron boletos para las presentaciones en Panamá y Costa Rica podrán encontrar la información sobre las nuevas fechas a través de los canales oficiales. “Agradecemos profundamente la comprensión, el cariño y el apoyo de nuestros seguidores en Panamá y Costa Rica. Hoy nuestro corazón está con Venezuela. De esta nos levantamos”, finalizaron.

Junto a Rawayana, son muchas las voces de solidaridad que se han sumado para apoyar al vecino país en medio de una de sus peores catástrofes recientes

Con información de El Universal.

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