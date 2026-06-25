Falleció influencer de 36 años tras luchar contra un cáncer de estómago

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Desde entonces, Carly Douglas convirtió sus redes sociales en una especie de diario personal sobre su proceso. A través de videos, reflexiones y publicaciones, fue mostrando cómo enfrentaba las quimioterapias, las hospitalizaciones y los cambios físicos y emocionales que le dejó la enfermedad. También habló abiertamente del miedo, la incertidumbre y del impacto que tuvo el diagnóstico en su vida familiar.

A pesar de la gravedad de su estado de salud, la influencer decidió mantenerse cercana a sus seguidores y compartir cada paso del proceso con un mensaje de fortaleza y fe. En varias de sus publicaciones expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, al tiempo que insistía en la importancia de valorar los pequeños momentos, el tiempo con la familia y la vida cotidiana.

Carly Douglas murió tras tres meses de lucha contra el cáncer de estómago

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, sus seres queridos informaron que Carly Faye Douglas murió el pasado 13 de junio de 2026, después de enfrentar con valentía la enfermedad.

“El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria completa, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador”, expresaron sus familiares en el mensaje de despedida, en el que además resaltaron la entereza con la que asumió el diagnóstico.

La familia también destacó la manera en que Carly enfrentó la enfermedad, asegurando que luchó con esperanza, determinación y una profunda fe. En el comunicado la describieron como una mujer alegre, luminosa y amorosa, capaz de contagiar con su sonrisa incluso en los momentos más difíciles.

“Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escuchar de vuelta a Dios”, señalaron en la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de condolencias por parte de seguidores, amigos y usuarios que siguieron su historia en redes.

Además de recordar su fortaleza, sus familiares hicieron énfasis en el papel que Carly tuvo como madre y esposa. Según expresaron, una de sus mayores alegrías fue compartir con sus hijos River, Faye y Townes, así como construir su vida junto a su esposo David, quien la acompañó durante el proceso de la enfermedad.

“Atesoraba a sus hijos y saboreaba cada momento con ellos”, escribieron sus seres queridos en un mensaje que dejó ver el profundo vacío que su partida deja en su entorno más cercano.

La muerte de Carly Douglas ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Cientos de usuarios han compartido mensajes de despedida, resaltando la valentía con la que habló de su diagnóstico, la transparencia con la que mostró su proceso y la serenidad con la que, incluso en medio de una enfermedad terminal, intentó mantenerse conectada con su comunidad.

Tomado de El Universal.

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