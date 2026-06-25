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Falleció influencer de 36 años tras luchar contra un cáncer de estómago
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
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cesarmuñoz
Influencer que falleció en EE.UU. Foto: @carlyfdouglas.
Colprensa
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Jueves, 25 de Junio de 2026

Las redes sociales están de luto por la muerte de Carly Douglas, una influencer estadounidense de 36 años que en los últimos meses había compartido con sus seguidores la dura batalla que libraba contra un cáncer de estómago metastásico en estadio 4.

La creadora de contenido, originaria de Carolina del Sur, se había ganado el cariño de miles de usuarios en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre vida saludable, ejercicio, maternidad y organización del hogar. Sin embargo, su contenido dio un giro radical hace apenas tres meses, cuando decidió contar públicamente que había sido diagnosticada con una enfermedad agresiva que ya se había extendido a otras partes de su cuerpo.

Fue en marzo de este año cuando Carly reveló en sus redes sociales la noticia que cambió su vida. En ese momento, explicó que durante semanas había experimentado síntomas que al principio no relacionó con un cáncer. Según relató, comenzó con una fuerte inflamación abdominal, dolor y una sensación constante de malestar, por lo que pensó que se trataba de una obstrucción estomacal o de un problema digestivo.

“La actualización de vida que nunca pensé dar”, escribió entonces la influenciadora al compartir con sus seguidores el duro diagnóstico. Tras varios estudios médicos, recibió la noticia: padecía cáncer de estómago metastásico en estadio 4, una enfermedad avanzada que ya había hecho metástasis.

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Desde entonces, Carly Douglas convirtió sus redes sociales en una especie de diario personal sobre su proceso. A través de videos, reflexiones y publicaciones, fue mostrando cómo enfrentaba las quimioterapias, las hospitalizaciones y los cambios físicos y emocionales que le dejó la enfermedad. También habló abiertamente del miedo, la incertidumbre y del impacto que tuvo el diagnóstico en su vida familiar.

A pesar de la gravedad de su estado de salud, la influencer decidió mantenerse cercana a sus seguidores y compartir cada paso del proceso con un mensaje de fortaleza y fe. En varias de sus publicaciones expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, al tiempo que insistía en la importancia de valorar los pequeños momentos, el tiempo con la familia y la vida cotidiana.

Carly Douglas murió tras tres meses de lucha contra el cáncer de estómago

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, sus seres queridos informaron que Carly Faye Douglas murió el pasado 13 de junio de 2026, después de enfrentar con valentía la enfermedad.

“El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria completa, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador”, expresaron sus familiares en el mensaje de despedida, en el que además resaltaron la entereza con la que asumió el diagnóstico.

La familia también destacó la manera en que Carly enfrentó la enfermedad, asegurando que luchó con esperanza, determinación y una profunda fe. En el comunicado la describieron como una mujer alegre, luminosa y amorosa, capaz de contagiar con su sonrisa incluso en los momentos más difíciles.

“Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escuchar de vuelta a Dios”, señalaron en la publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de condolencias por parte de seguidores, amigos y usuarios que siguieron su historia en redes.

Además de recordar su fortaleza, sus familiares hicieron énfasis en el papel que Carly tuvo como madre y esposa. Según expresaron, una de sus mayores alegrías fue compartir con sus hijos River, Faye y Townes, así como construir su vida junto a su esposo David, quien la acompañó durante el proceso de la enfermedad.

“Atesoraba a sus hijos y saboreaba cada momento con ellos”, escribieron sus seres queridos en un mensaje que dejó ver el profundo vacío que su partida deja en su entorno más cercano.

La muerte de Carly Douglas ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Cientos de usuarios han compartido mensajes de despedida, resaltando la valentía con la que habló de su diagnóstico, la transparencia con la que mostró su proceso y la serenidad con la que, incluso en medio de una enfermedad terminal, intentó mantenerse conectada con su comunidad.

Tomado de El Universal.

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