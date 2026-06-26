Actor colombiano fue víctima de robo con escopolamina en Bogotá y pide ayuda para encontrar a su mascota

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Guaro, según explicó el actor en otro de sus mensajes, es un cruce entre pastor alemán y pastor belga, de tamaño mediano, dócil y muy cariñoso. En medio de la angustia, Marín lo describió como una parte esencial de su vida y aseguró que la ausencia del animal ha sido el golpe más duro dentro de este episodio.

La denuncia generó una rápida reacción en redes sociales, donde varias personas comenzaron a compartir la información para tratar de ubicar a la mascota. Actores y figuras del medio artístico también se sumaron a la búsqueda, replicando el video y los datos del caso con la esperanza de que Guaro pueda regresar a casa.

Jorge Hugo Marín busca a su perro ‘Guaro’ tras robo en Bogotá

La desaparición de Guaro terminó convirtiéndose en el centro de la denuncia pública. Aunque el actor reportó que los delincuentes se llevaron pertenencias de valor de su vivienda, su llamado ha girado principalmente en torno a la recuperación del perro.

En sus publicaciones, Marín explicó que Guaro no es agresivo y que, por el contrario, es un animal muy noble y cercano a las personas. Esa descripción ha sido clave en la difusión del caso, pues quienes lo rodean esperan que alguien pueda reconocerlo y entregar información sobre su paradero.

La búsqueda se ha concentrado especialmente en Bogotá, en el sector de Palermo y sus alrededores, aunque el mensaje ya se extendió a otras zonas de la ciudad a través de redes sociales. Desde el entorno del actor también se hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier dato que pueda ayudar a ubicar al animal sea reportado de inmediato.

El caso ha tenido eco no solo por tratarse de un actor conocido en la televisión y el teatro colombiano, sino porque toca una fibra sensible para miles de personas: la desaparición de una mascota en medio de un hecho violento. Más allá del hurto, la historia ha conectado con usuarios que ven en Guaro no solo un perro perdido, sino un integrante del hogar cuya ausencia deja una herida emocional profunda.

Jorge Hugo Marín es una figura reconocida en la escena cultural colombiana. Además de su trabajo en televisión, es director, dramaturgo y uno de los fundadores de La Maldita Vanidad, compañía teatral con una larga trayectoria en el país. Su nombre ha estado ligado a importantes proyectos escénicos y audiovisuales, por lo que su denuncia no tardó en generar solidaridad entre colegas y seguidores.

Pero el caso también vuelve a poner sobre la mesa un problema que sigue generando preocupación en la capital: los hurtos cometidos bajo la modalidad de escopolamina o sumisión química. Bogotá ha enfrentado en los últimos años múltiples denuncias relacionadas con este tipo de robos, en los que las víctimas son drogadas para dejarlas en estado de indefensión y facilitar el hurto de dinero, celulares, joyas, tarjetas y otros objetos de valor.

En esta modalidad, además, no solo se presentan casos en vía pública o en entornos nocturnos, sino también episodios en los que los delincuentes logran ingresar a viviendas para saquearlas mientras la víctima se encuentra bajo los efectos de la sustancia. Por eso, la denuncia de Marín ha generado especial alarma, al tratarse de un robo que no solo habría afectado su integridad y sus bienes, sino que terminó con la desaparición de su mascota.

Tomado de El Universal.

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