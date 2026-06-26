La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
Karol G, J Balvin y Ryan Castro hicieron las mejores canciones en lo que va de 2026, según Rolling Stone
Rolling Stone publicó su selección de mejores canciones de la primera mitad de 2026 y tres artistas colombianos figuran en el ranking: Karol G con “Después de ti”, y J Balvin y Ryan Castro con “Tonto”, su colaboración con DJ Snake.


Authored by
dsifontes
Karol G
Colprensa
Colprensa
Viernes, 26 de Junio de 2026

Tres artistas colombianos aparecen en la lista de mitad de año que la revista Rolling Stone publicó con las mejores canciones lanzadas en lo que va de 2026.

Karol G, J Balvin y Ryan Castro lograron posicionarse en el ranking junto a otros nombres del pop, el rock y la música urbana internacional.

Karol G fue incluida por Después de ti, balada que lanzó a finales de abril junto a Greg Gonzalez, líder de la banda Cigarettes After Sex. La canción fue presentada por la artista colombiana durante el festival Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el evento.

J Balvin y Ryan Castro entraron al listado con Tonto, su colaboración con el productor francés DJ Snake. El sencillo hace parte de Omerta, el álbum conjunto de J Balvin y DJ Snake lanzado a comienzos de mayo.

Puede leer: Actor colombiano fue víctima de robo con escopolamina en Bogotá y pide ayuda para encontrar a su mascota

Rolling Stone destacó la incorporación de sonidos y ritmos colombianos en el tema, así como referencias al clásico Jump de Kris Kross.

El cuarto representante latino en la lista es la puertorriqueña Young Miko, reconocida por BIAF, una canción que combina inglés y español y que la publicación describe como impulsada por un “ritmo sensual”. El tema acumula más de 23 millones de reproducciones en Spotify. El argentino Trueno también figura en el ranking con The Manifesto, su colaboración con Gorillaz y Proof, elogiada por su estribillo enérgico y una letra con mensaje de optimismo frente al futuro.

En los primeros puestos del ranking aparecen Ella Langley en el tercer lugar con Choosing Texas, Bruce Springsteen en el segundo con Streets of Minneapolis, y Charli XCX encabezando la lista con SS26, tema que formará parte de Music, Fashion, Film, su próximo álbum de estudio previsto para el 24 de julio.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Cúcuta panorama
Cúcuta panorama
¿Cúcuta está preparada para un terremoto? Esto dicen las autoridades
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sector moda. / Foto: Leonardo Favio Oliveros-La Opinión
Sector moda. / Foto: Leonardo Favio Oliveros-La Opinión
Sector moda tuvo un frío primer semestre en Cúcuta, ventas no despegaron
Leonardo Favio Oliveros
Germán Ávila, ministro de Hacienda. / Foto: archivo
Germán Ávila, ministro de Hacienda. / Foto: archivo
Gobierno es optimista con ingresos y subestima los gastos: CARF
Colprensa