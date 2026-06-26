Karol G, J Balvin y Ryan Castro hicieron las mejores canciones en lo que va de 2026, según Rolling Stone

Tres artistas colombianos aparecen en la lista de mitad de año que la revista Rolling Stone publicó con las mejores canciones lanzadas en lo que va de 2026.

Karol G, J Balvin y Ryan Castro lograron posicionarse en el ranking junto a otros nombres del pop, el rock y la música urbana internacional.

Karol G fue incluida por Después de ti, balada que lanzó a finales de abril junto a Greg Gonzalez, líder de la banda Cigarettes After Sex. La canción fue presentada por la artista colombiana durante el festival Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el evento.

J Balvin y Ryan Castro entraron al listado con Tonto, su colaboración con el productor francés DJ Snake. El sencillo hace parte de Omerta, el álbum conjunto de J Balvin y DJ Snake lanzado a comienzos de mayo.

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Rolling Stone destacó la incorporación de sonidos y ritmos colombianos en el tema, así como referencias al clásico Jump de Kris Kross.

El cuarto representante latino en la lista es la puertorriqueña Young Miko, reconocida por BIAF, una canción que combina inglés y español y que la publicación describe como impulsada por un “ritmo sensual”. El tema acumula más de 23 millones de reproducciones en Spotify. El argentino Trueno también figura en el ranking con The Manifesto, su colaboración con Gorillaz y Proof, elogiada por su estribillo enérgico y una letra con mensaje de optimismo frente al futuro.

En los primeros puestos del ranking aparecen Ella Langley en el tercer lugar con Choosing Texas, Bruce Springsteen en el segundo con Streets of Minneapolis, y Charli XCX encabezando la lista con SS26, tema que formará parte de Music, Fashion, Film, su próximo álbum de estudio previsto para el 24 de julio.

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