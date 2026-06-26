Video | Así quedó el China Zun, el rascacielo más alto de Pekín, tras el impacto de una avioneta

Una avioneta se estrelló este viernes contra el China Zun, el edificio más alto de Pekín, en un incidente ocurrido en el distrito de Chaoyang del que todavía no se conocen las causas ni se ha informado oficialmente sobre posibles víctimas.

El impacto se produjo en la zona de Guomao, considerada el principal centro financiero de la capital china y donde se encuentran otros inmuebles emblemáticos, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Fotografías y videos difundidos en redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, además de restos de la aeronave sobre una vía cercana y daños en algunos vehículos.

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Testigos relataron que, tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia con presencia policial, ambulancias y cortes de tráfico en los alrededores de la torre.

Marcos Sabio, un ciudadano español residente en Pekín y que trabaja en un edificio contiguo, explicó que se encontraba en un gimnasio cuando ocurrió el hecho. “Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente”, declaró a EFE.

El testigo aseguró que al salir a la calle observó un importante despliegue policial y a los agentes “pidiéndole a la gente que no mirara”.

¿Qué se sabe del choque de la avioneta contra el China Zun en Pekín?

Otro ciudadano español que prefirió no revelar su identidad indicó que encontró “decenas de coches de policía”, numerosas ambulancias y las dos direcciones de la calle completamente cerradas al tránsito.

Una mujer de apellido Lin, citada por el diario South China Morning Post, afirmó que fue evacuada de urgencia del edificio a las 18.00 hora local, poco después del accidente.

Hasta el momento, las autoridades chinas no han emitido una versión oficial sobre las circunstancias del suceso ni han precisado si la aeronave realizaba un vuelo privado, comercial o de otro tipo.

La base de datos Aviation Safety Network registró el incidente como un accidente e identificó el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP, aunque advirtió que la información disponible procede por ahora de fuentes no oficiales.

Según esa misma ficha, la aeronave tenía como aeropuerto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, situado en el noreste del término municipal de Pekín. Mientras las imágenes del accidente se difundían en la red social X, búsquedas en plataformas chinas como Weibo y Douyin no mostraban resultados recientes sobre el incidente.

El China Zun, también conocido como CITIC Tower, fue inaugurado en 2018 y, con una altura de 528 metros, se convirtió en el rascacielos más alto de la capital china y en uno de los edificios más reconocibles de su perfil urbano.