Las voces del espectáculo se unen por Venezuela tras la emergencia sísmica.

Las primeras horas posteriores a los fuertes movimientos sísmicos registrados en Venezuela estuvieron marcadas por la incertidumbre. Mientras las autoridades comenzaban a evaluar los daños y los ciudadanos compartían imágenes del momento en que la tierra se sacudió, otra reacción empezó a tomar fuerza: la de artistas y figuras del entretenimiento que utilizaron sus redes sociales para informar, acompañar y pedir ayuda.

El terremoto de magnitud 7.5, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, provocó preocupación dentro y fuera del territorio venezolano. La poca profundidad del evento y la ocurrencia de dos movimientos consecutivos, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”, hicieron que el temor se extendiera a varias regiones del país e incluso a naciones cercanas.

En medio de ese panorama, las plataformas digitales dejaron de ser únicamente espacios de entretenimiento para convertirse en centros de información y solidaridad.

Uno de los primeros llamados de alerta llegó desde el cantante Danny Ocean. El artista venezolano pidió a quienes viven cerca de las costas mantenerse atentos ante las advertencias emitidas por las autoridades.

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“Alerta de tsunami en la costa. ¡Por favor, pilas y tomar previsiones los que estén cerca del mar!”, escribió. Su mensaje estuvo dirigido especialmente a las comunidades que podían verse afectadas por una eventual emergencia.

Otros artistas optaron por expresar su preocupación desde la fe. Ricardo Montaner, profundamente vinculado a Venezuela, compartió una oración en sus redes sociales.

“Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…”. A él se sumó su hijo Mau Montaner, quien también dedicó unas palabras a sus compatriotas: “Cuida a mi gente, Dios mío”.

Las muestras de solidaridad no se limitaron a los artistas venezolanos. Desde Colombia, Shakira utilizó sus redes sociales para promover iniciativas de ayuda humanitaria.

La barranquillera compartió enlaces de organizaciones que trabajan en las zonas afectadas e invitó a sus seguidores a colaborar.

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“Solicito la colaboración de todos para ayudar a niños, madres y familias enteras que están sufriendo a causa de esta tragedia en Venezuela”, escribió la cantante. Además, agregó: “Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas”, explicando que varias organizaciones ya se encontraban brindando asistencia en terreno.

Mientras algunos optaron por las campañas solidarias, otros decidieron convertir sus cuentas en herramientas de servicio.

El cantante Carlos Baute puso sus redes a disposición de quienes necesitaban localizar familiares o compartir información urgente.

“Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Si alguien necesita ubicar a alguien o tiene alguna necesidad, por favor comenten”, manifestó el artista.

La actriz Gabriela Spanic también reaccionó ante la emergencia. Además de compartir reportes preliminares sobre el fenómeno, elevó una oración por los países que podían verse afectados y escribió: “Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba y Curazao”.

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En el caso de la agrupación Rawayana, la solidaridad se tradujo en decisiones concretas. El grupo venezolano suspendió sus conciertos programados en Panamá y Costa Rica y explicó su decisión mediante un comunicado.

“Como venezolanos nos resulta imposible subirnos a un escenario en este momento sin reconocer la magnitud del dolor y la incertidumbre que atraviesa nuestro país”. Paralelamente, la banda compartió números de emergencia y centros de acopio.

A las expresiones de apoyo también se sumaron otras personalidades del entretenimiento. La actriz Marjorie de Sousa escribió: “Mi Venezuela, orando por ti”, mientras que el conferencista Daniel Habif aseguró que acompañaba “desde el corazón a las víctimas de esta tragedia”. El presentador Raúl González también pidió protección para el país y sus habitantes en medio de la emergencia.

Las redes sociales igualmente se llenaron de videos grabados por ciudadanos que registraron el instante exacto de los movimientos telúricos. Transmisiones en vivo, testimonios y fotografías comenzaron a circular rápidamente, permitiendo dimensionar la magnitud del fenómeno.

Mientras continúan las evaluaciones sobre las afectaciones ocasionadas por el terremoto, la solidaridad digital sigue creciendo. Las voces del entretenimiento, la música y la televisión han encontrado en internet una manera de acompañar a los venezolanos, demostrar cercanía y recordar que, incluso a la distancia, la ayuda también puede llegar a través de una pantalla.

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