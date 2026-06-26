Yo vengo de abajo: la revelación de Andrea Valdiri sobre la nueva canción de Mr. Black

Mr. Black continúa promocionando la que será su nueva producción musical, titulada El Patrón. Esta vez, el artista cartagenero ha recurrido a su historia de vida y a su trayectoria musical para presentar lo que define como el regreso de su esencia, sus letras profundas y el ritmo que siempre lo ha caracterizado.

En un video publicado en sus redes sociales, el cantante aparece junto a su esposa, Yuranis León, durante una visita a la casa de Andrea Valdiri. Allí, le compartió un adelanto de su sencillo El Patrón, que fue recibido con entusiasmo por la creadora de contenido barranquillera.

La empresaria dejó claro que el nuevo sencillo de Mr. Black la identifica, no solo por su mensaje de superación, sino también por su ritmo y letra pegajosa. “Machi, yo vengo de abajo, ese es mi himno”, expresó Valdiri.

“Le canté un pedacito de El Patrón… y, para mi sorpresa, ella ya se sabía esa parte de la canción. En medio de la charla, Yurani explicó el verdadero significado de El Patrón: no se trata de mandar sobre los demás. Se trata de tener el valor de levantarse después de cada caída, luchar por los sueños, trabajar con disciplina y nunca rendirse, sin importar de dónde vengas”, reflexionó Mr. Black.

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