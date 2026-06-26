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Yo vengo de abajo: la revelación de Andrea Valdiri sobre la nueva canción de Mr. Black
La creadora de contenido reaccionó a la nueva canción del cantante y sorprendió al hablar de sus orígenes.
Authored by
cesarmuñoz
Valdiri y Mr.Black. Fotos: Foto tomada de IG: @andreavaldirisos y redes de Mr. Black. El Universal.
Colprensa
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Viernes, 26 de Junio de 2026

Mr. Black continúa promocionando la que será su nueva producción musical, titulada El Patrón. Esta vez, el artista cartagenero ha recurrido a su historia de vida y a su trayectoria musical para presentar lo que define como el regreso de su esencia, sus letras profundas y el ritmo que siempre lo ha caracterizado.

En un video publicado en sus redes sociales, el cantante aparece junto a su esposa, Yuranis León, durante una visita a la casa de Andrea Valdiri. Allí, le compartió un adelanto de su sencillo El Patrón, que fue recibido con entusiasmo por la creadora de contenido barranquillera.

La empresaria dejó claro que el nuevo sencillo de Mr. Black la identifica, no solo por su mensaje de superación, sino también por su ritmo y letra pegajosa. “Machi, yo vengo de abajo, ese es mi himno”, expresó Valdiri.

Le canté un pedacito de El Patrón… y, para mi sorpresa, ella ya se sabía esa parte de la canción. En medio de la charla, Yurani explicó el verdadero significado de El Patrón: no se trata de mandar sobre los demás. Se trata de tener el valor de levantarse después de cada caída, luchar por los sueños, trabajar con disciplina y nunca rendirse, sin importar de dónde vengas”, reflexionó Mr. Black.

Lea aquí: La Guerra de los Tomates: el corto donde los niños nortesantandereanos derriban las fronteras

 

¿De qué trata El Patrón, la nueva canción de Mr. Black?

El pasado 22 de mayo, Edwin Antonio Antequera Mercado, conocido artísticamente como Mr. Black, compartió recientemente en redes sociales un adelanto de lo que será su nuevo trabajo musical.

A través de sus plataformas, donde acumula más de un millón de seguidores, el llamado ‘Presidente del Género’ publicó un video acompañado del siguiente mensaje: “¿Querían música nueva, mi gente? Pues aquí está. Escuchen esto y déjenme su opinión… Le dicen El Patrón. Palos pa’ la X. Muchas traiciones, porque siempre hace falta un Judas en el negocio. No nací para semilla. Yo me rompí el lomo y este árbol da buen fruto; eso es lo propio. Cuando se escucha mi nombre, todos hablan con respeto. Aquí vale la palabra: soy humilde, muy correcto. Aunque me muera en el intento, sé para dónde voy y de dónde vengo. Soy el patrón”.

En el video, el artista cartagenero aparece vestido de negro y acompañado de un parlante, mientras camina e interpreta parte de la letra de la canción. El adelanto parece apuntar a una propuesta más cercana al afrobeat, con toques de champeta.

Tomado de El Universal.

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