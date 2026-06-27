Exreina de belleza confirma la muerte de su madre tras los terremotos en Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos registrados en el norte de Venezuela también enluta al mundo del entretenimiento. La exreina de belleza y preparadora de misses Gisselle Reyes confirmó el fallecimiento de su madre, quien se encontraba en un edificio residencial ubicado en Playa Grande, estado La Guaira, una de las regiones más afectadas por la emergencia.

La noticia fue dada a conocer por la propia Reyes a través de sus redes sociales, donde agradeció las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido desde que se conoció el deceso.

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“Gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, cariño y apoyo tras la muerte de mi mamá. Sin palabras para agradecer tanto afecto en un momento tan doloroso”, escribió.

De acuerdo con el relato de la entrenadora de reinas, su madre permanecía en el edificio Residencias Los Monjes cuando ocurrieron los movimientos telúricos. Aunque inicialmente se creyó que había perdido la vida como consecuencia del colapso de la estructura, la información entregada posteriormente a la familia apunta a otra causa.

Según explicó, los reportes que recibieron indican que la mujer habría sufrido un infarto desencadenado por el fuerte impacto emocional y el miedo que vivió durante la emergencia.

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“La información que recibimos es que falleció a consecuencia de un infarto provocado por el impacto y el susto”, señaló.

Reyes también contó que la enfermera que acompañaba a su madre logró sobrevivir al derrumbe y fue quien pudo informar a la familia sobre lo ocurrido, un hecho que ha conmovido a quienes han seguido de cerca esta historia.

Una tragedia que sigue dejando víctimas

El fallecimiento se produce mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Las labores de búsqueda y rescate siguen activas en varias zonas del país, especialmente en el estado La Guaira, donde se reportan algunos de los mayores daños materiales.

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En las últimas horas, el número de víctimas ha seguido aumentando. Los balances más recientes de las autoridades elevan la cifra de fallecidos a al menos 920 personas, mientras que más de 3.300 resultaron heridas. Además, continúan los reportes de personas desaparecidas, por lo que los organismos de emergencia mantienen las operaciones de rescate entre los escombros.

Mensajes de apoyo

Tras conocerse la noticia, las publicaciones de Gisselle Reyes se llenaron de mensajes de condolencia enviados por seguidores, colegas y figuras vinculadas al mundo de los certámenes de belleza, ámbito en el que la venezolana ha construido una reconocida trayectoria como asesora y preparadora de candidatas.

La pérdida de su madre se suma a las miles de historias de familias que hoy enfrentan el duelo y la incertidumbre tras uno de los desastres naturales más devastadores registrados recientemente en Venezuela, recordando que detrás de las cifras oficiales existen tragedias personales que siguen marcando a todo un país.

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