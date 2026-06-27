Joropo al Parque 2026 reunirá a grandes exponentes de Colombia y Venezuela

El próximo 11 y 12 de julio la Plaza de Bolívar será escenario de la quinta edición de Joropo al Parque, festival que este año reunirá a reconocidos exponentes de la música llanera de Colombia y Venezuela, junto con una amplia representación de artistas bogotanos.

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Con entrada libre, el encuentro organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ofrecerá durante dos jornadas conciertos, muestras de danza y un duelo internacional de contrapunteo.



La programación estará encabezada por el venezolano Reynaldo Armas, considerado uno de los compositores e intérpretes más influyentes del género y ganador del Grammy Latino en 2013. El artista llegará al festival con un repertorio que incluye clásicos como ‘Usted me va a perdonar’, ‘Egoísmo’ y ‘Mi amigo el camino’.

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La cuota internacional también contará con el maestro del cuatro Cheo Hurtado, quien presentará el proyecto Cuatro Arpas y un Cuatro, una propuesta que explora las posibilidades sonoras del instrumento emblemático de la música llanera, así como con Armando Martínez, conocido como El Cantaclaro de Venezuela, reconocido por interpretar temas como Luna del Capanaparo y El gabán coleador.



Desde Colombia llegarán propuestas como Bandolas del Llano Adentro, integrada por reconocidos músicos del Casanare, entre ellos Víctor Espinel y Carlos Julio Flores; la academia Cabrestero, de Villavicencio, que combinará música y danza en escena, y el cantante Víctor Julio Rojas, una de las voces más representativas del joropo colombiano.

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Uno de los momentos centrales del festival será Versos sin Fronteras, un espectáculo dedicado al contrapunteo, tradición de improvisación oral en la que los copleros sostienen un diálogo en verso a partir de su ingenio, conocimiento del territorio y dominio de los golpes tradicionales del joropo.



El duelo reunirá a ocho exponentes de Colombia y Venezuela. Por el país participarán Pío Abril, Luis Velandia, Jhimy Ortiz, Julieth Esteban Gualdrón y José Camargo, mientras que la representación venezolana estará conformada por Kaína Gota, Yanira Rojas y Rafael Mata.



En esta edición subirán al escenario principal ocho agrupaciones distritales, entre ellas Luis Moreno "El Gallito Canta Claro", Catalina Salcedo, El Arpa en Tradición, Libardo Olarte y Araguaney, Lizeth Vega y Joropo Indomable, Llano en Clave, MusicalBooz y Piano Joropo, proyecto liderado por el pianista Giordano Valentino Caroprese Tineo.

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