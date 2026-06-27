Entre estadios, risas y aventuras: así será el regreso de La vuelta al Mundial en 80 risas.

El fútbol tiene la capacidad de unir países, despertar pasiones y detener el tiempo durante noventa minutos. Pero cuando a esa ecuación se le suma el humor colombiano, las anécdotas de viaje y la curiosidad por descubrir nuevas culturas, el resultado se convierte en una de las fórmulas más exitosas de la televisión nacional.

Por eso, La vuelta al Mundial en 80 risas prepara su regreso a las pantallas de Caracol Televisión con una nueva travesía que recorrerá algunas de las ciudades que albergan la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Estados Unidos, México y Canadá serán el escenario de aventuras, desafíos, encuentros inesperados y muchas situaciones que terminarán convirtiéndose en historias para contar.

El programa volverá a despegar bajo la conducción de Santiago Rodríguez, quien asume nuevamente el papel de jefe de cabina de este particular vuelo en el que los pasajeros no solo viajan entre ciudades, sino también entre la risa, la cultura y la pasión futbolera.

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Para Rodríguez, el humor sigue siendo uno de los rasgos más representativos de los colombianos.

“Tenemos el don de la mamadera de gallo. Incluso nos burlamos de nuestros propios problemas. Hay algo muy especial en la manera en que los colombianos enfrentamos la vida con humor”, expresó.

Una de las duplas más esperadas de esta temporada será la conformada por Carolina Cruz y Don Jediondo. Ambos recorrieron Houston y Dallas, ciudades que recibirán partidos del Mundial, y protagonizaron situaciones que mezclaron turismo, retos deportivos y mucho humor.

La presentadora aseguró que cada viaje junto al comediante termina convirtiéndose en una experiencia distinta.

“Con Don Jediondo siempre aparecen nuevas anécdotas. Vivimos experiencias que cualquier turista puede tener, pero desde una mirada muy futbolera”, comentó.

Por supuesto, el humorista no perdió la oportunidad para bromear sobre su compañera de viaje.

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“Viajar con la Cruz es un viacrucis, pero lleno de misterios gloriosos. Lleva medicinas para todos, es alegre y, además, invita al almuerzo”, señaló entre risas.

Otra de las parejas que regresa es la conformada por Juan Diego Vanegas y Piroberta, quienes visitaron Vancouver y Seattle. La química entre ambos continúa siendo uno de los ingredientes más fuertes del programa.

Piroberta, fiel a su estilo irreverente, describió la experiencia con una frase que seguramente dará de qué hablar.

“Me sentí como repartidor de pizza: lo olí, lo toqué, pero no le pude pegar ni un mordisquito”, dijo sobre su compañero de viaje.

Por su parte, Vanegas destacó la capacidad de la humorista para convertir cualquier momento en algo memorable.

“Ella se sorprende con facilidad y eso hace que todo sea especial. Además, la gente la quiere muchísimo y siempre quiere acercarse a saludarla”, afirmó.

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México también será protagonista en esta nueva temporada gracias a Carolina Soto y Leo Cuervo, quienes recorrieron Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tequila.

La presentadora destacó la riqueza cultural y las múltiples experiencias que vivieron durante el viaje.

“Fue espectacular porque cada lugar era completamente diferente. Conocimos paisajes increíbles, recorrimos estadios, aprendimos sobre la cultura del tequila y vivimos aventuras inolvidables”, aseguró.

Cuervo, mientras tanto, recordó algunos de los momentos más inesperados del recorrido, especialmente durante un vuelo en globo aerostático.

Además, destacó la cercanía entre colombianos y mexicanos.

“Hay una hermandad muy especial entre ambos países. Compartimos códigos, humor y formas de ver la vida”, comentó.

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Otra de las novedades de esta edición será la llegada de Diana Álvarez, quien se une al experimentado Boyacoman para recorrer Nueva York y Philadelphia.

Para la presentadora, integrarse a esta familia televisiva representó una experiencia enriquecedora.

“Conocimos lugares maravillosos, compartimos mucho y aprendimos de fútbol. Cada rincón que visitamos dejó una huella muy especial”, manifestó.

Boyacoman también tuvo palabras de admiración para su compañera de viaje.

“Es una mujer muy coherente con todo lo que transmite. Vive con paciencia y amor, y eso se refleja en cada momento”, dijo.

Durante su recorrido, uno de los lugares que más impactó al humorista fue el legendario gimnasio de Rocky Balboa en Philadelphia, un sitio cargado de simbolismo deportivo y cultural.

La gran novedad del programa llegará con una dupla completamente nueva: la exreina de belleza Sofía Osío y el comediante Juan Pablo Martínez, conocido como JP.

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Ambos visitaron Los Ángeles y San Francisco, donde descubrieron que las diferencias entre sus personalidades terminaron convirtiéndose en su principal fortaleza.

Para JP, compartir escenario con algunos de los humoristas más reconocidos del país representa un enorme desafío.

“Es una experiencia muy retadora. Uno está haciendo reír a personas que llevan años haciéndolo. Lo he tomado como una escuela de comedia”, aseguró.

El comediante también resaltó la complicidad que logró con Sofía durante el viaje.

“Ella me ayudaba con el inglés y yo le enseñaba muchas cosas del día a día. Hicimos muy buenas migas”, contó.

Para Sofía, esta producción marca además su debut en la televisión. “Ha sido una de las experiencias que más me han sacado de mi zona de confort. Desde el primer día conectamos muy bien y eso ayudó muchísimo”, señaló.

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Uno de los momentos que más recuerda ocurrió en Venice Beach, durante una particular patinada que promete convertirse en una de las escenas más comentadas de la temporada.

Pero las sorpresas no terminarán allí. Según Juan Ignacio Velásquez, gerente de Programas de Entretenimiento de Caracol Televisión, cada episodio contará con invitados especiales relacionados con la Selección Colombia y las coberturas mundialistas.

Exfutbolistas, técnicos y periodistas compartirán anécdotas inéditas detrás de los grandes eventos deportivos.

Figuras como el Tino Asprilla, Fabián Vargas o Javier Hernández Bonnet podrían convertirse en pasajeros inesperados de este peculiar avión.

“La idea es combinar fútbol, turismo y humor de una manera divertida. Queremos que cada capítulo tenga algo diferente”, explicó Velásquez.

Con nuevas ciudades, nuevos compañeros de viaje y la promesa de muchas risas, La vuelta al Mundial en 80 risas se prepara para volver a despegar y demostrar que el camino hacia el Mundial también puede recorrerse entre bromas, aventuras y el particular sentido del humor que caracteriza a los colombianos.

El programa llegará la próxima semana a las 8:00 de la noche por Caracol Televisión, dispuesto a llevar a los televidentes por las sedes mundialistas.

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