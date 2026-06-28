Santiago Vargas se despide de RCN y de Mañana Express

El presentador Santiago Vargas confirmó el final de su paso por Mañana Express y su salida de Canal RCN, poniendo fin a una etapa que, según aseguró, marcó profundamente su carrera profesional.

La noticia fue dada a conocer por el propio comunicador a través de un video publicado en sus redes sociales, donde prefirió hablar directamente con sus seguidores para evitar rumores sobre su retiro del programa matutino.

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Desde el inicio de su mensaje, Vargas dejó claro que su intención era despedirse de la audiencia con la que compartió durante casi cuatro años y expresar su agradecimiento a quienes hicieron parte de esta experiencia.

“Este video sencillamente es para agradecer, para agradecer de verdad a la que fue mi casa durante casi cuatro años, al canal RCN, a Mañana Express, por todo este tiempo, porque yo fui feliz", expresó.

El presentador aseguró que se marcha con la satisfacción de haber entregado lo mejor de sí y afirmó que recuerda esta etapa con tranquilidad y orgullo por el trabajo realizado.

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Santiago Vargas aclaró que el programa continuará

Ante las especulaciones que comenzaron a circular tras conocerse su salida, Vargas explicó que Mañana Express seguirá al aire con un nuevo equipo de presentadores y profesionales, descartando que su decisión estuviera motivada por problemas al interior de la producción.

“Para que no haya especulaciones ni chisme, esta etapa de Mañana Express se acaba, pero continúa otra, con otro grupo de profesionales también maravillosos", señaló.

El comunicador aprovechó la oportunidad para desearles éxito a quienes asumirán el reto de continuar al frente del formato.

“Le cumplí a ese niño”

Uno de los momentos más emotivos de su despedida llegó cuando recordó el sueño que tenía desde su infancia: aparecer algún día en las pantallas de RCN.

Con visible emoción, aseguró que alcanzar ese objetivo representa una de las mayores satisfacciones de su vida profesional y que, pese a las dificultades del camino, hoy solo siente agradecimiento.

“Hoy puedo decir que le cumplí al Santiago... Le cumplí a ese niño que por años soñó con estar en el canal RCN. Soñó con estar en esa pantalla”, manifestó.

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Para Vargas, haber formado parte del canal significó mucho más que un logro laboral, pues representó la materialización de una meta que lo acompañó durante años.

Un consejo que marcó su carrera

En su mensaje de despedida también dedicó unas palabras de reconocimiento a la presentadora Ana Karina Soto, a quien atribuyó uno de los consejos que más ha influido en su manera de ejercer la profesión.

“Mi trabajo siempre habló por mí. Eso es algo que me enseñó una persona que amo con todo mi corazón y es Ana Karina Soto: que tu trabajo siempre hable por ti”, afirmó.

El presentador concluyó su intervención reiterando su gratitud hacia RCN por permitirle desarrollarse con autenticidad y conectar con el entretenimiento, un género en el que encontró un espacio para mostrar su esencia frente a las cámaras.

Aunque por ahora no reveló cuáles serán sus próximos proyectos, Vargas dejó entrever que este no representa un adiós a la televisión, sino el cierre de un ciclo que, asegura, siempre recordará con cariño.

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