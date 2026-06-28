¿Qué le pasó a Harry Styles? se desplomó en pleno concierto y preocupó a fans

Los miles de asistentes que llenaban el estadio de Wembley, en Londres, vivieron un momento de angustia durante el concierto de Harry Styles la noche del viernes 26 de junio. El cantante británico se desplomó sobre el escenario después de atragantarse con agua mientras realizaba uno de los momentos más tradicionales de sus presentaciones, conocido por sus seguidores como el “whale spout” o “chorro de ballena”.

El incidente ocurrió durante la interpretación de ‘As It Was’, la última canción del espectáculo, y quedó registrado en varios videos grabados por los asistentes, los cuales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron preocupación por el estado de salud del artista.

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En las imágenes se observa a Styles tomar una botella de agua, beber un sorbo y tratar de expulsarla hacia el aire como acostumbra hacerlo en cada concierto. Sin embargo, el agua “se fue por el camino equivocado”, provocándole un fuerte atragantamiento que terminó con el cantante cayendo de espaldas sobre el escenario.

Durante varios segundos permaneció en el suelo intentando recuperar la respiración, mientras se aflojaba la corbata y se golpeaba el pecho con una mano para aliviar la obstrucción. Tras cerca de 17 segundos logró reincorporarse, saludó al público y salió brevemente del escenario antes de continuar con el concierto.

Aunque el momento generó alarma entre los asistentes, todo indica que se trató de un atragantamiento y no de un desmayo o una emergencia médica de mayor gravedad.

Harry Styles se ahogó en pleno concierto en medio de una ola de calor en europa

El susto ocurrió mientras Londres atravesaba una de las jornadas más calurosas registradas para un mes de junio. Ese viernes la temperatura alcanzó aproximadamente los 37,5 grados centígrados, en medio de una ola de calor que ha afectado al Reino Unido durante varios días.

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Harry Styles se presentó ante cerca de 80.000 personas en el estadio de Wembley, donde mantiene una residencia de 12 conciertos como parte de su gira Together, Together.

Otro usuario comentó: “¡Oh, no! Estaba luchando de verdad para respirar”. También hubo quienes cuestionaron la reacción del equipo del cantante.

“¿Por qué ninguno de su equipo notó que estaba teniendo dificultades con su corbata? Esto es muy grave”, publicó otro seguidor.

Sin embargo, otros asistentes aclararon posteriormente que Styles tranquilizó al público una vez recuperó el aliento y explicó que simplemente el agua “había tomado el camino equivocado”.

Hasta el momento, el representante del artista no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

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Harry Styles continuará con sus conciertos en Wembley

Pese al susto, el incidente no alteró la agenda del cantante. Harry Styles volvió a presentarse al día siguiente, lo que tranquilizó a sus seguidores al confirmar que no sufrió consecuencias de gravedad.

Además, mantiene programadas nuevas actuaciones en el estadio de Wembley para el 29 de junio y los días 1, 3 y 4 de julio, como parte de la residencia que ha reunido a decenas de miles de fanáticos en la capital británica.

Aunque la intensa ola de calor pudo aumentar el desgaste físico del artista, la información conocida hasta ahora apunta a que la caída fue consecuencia del atragantamiento con el agua durante su tradicional “whale spout”, y no de un colapso provocado por las altas temperaturas.