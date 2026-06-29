Gracias a Dios estoy viva: actriz relató cómo sobrevivió a los terremotos en Venezuela

Dicen que la vida es frágil y que, en momentos en los que la fuerza de los movimientos telúricos se impone, todo puede cambiar en cuestión de segundos. La existencia puede apagarse de inmediato o, quizá, una fuerza divina puede proteger incluso en las condiciones más adversas. Eso fue lo que experimentó la reconocida actriz y modelo Kimberly Dos Ramos, quien sobrevivió a los devastadores terremotos en Venezuela.

La venezolana, recordada por su participación en exitosas producciones como ‘Rubí’, ‘Por amar sin ley’ y ‘Guardián de mi vida’, se encontraba en el piso 19 de un edificio cuando la tierra empezó a moverse.

“El techo ya se estaba empezando a caer, los vidrios, los espejos… al lado de mí estaba una chica que estaba muy alterada gritando porque su hija muy pequeña estaba en el colegio, no tenía información, entonces en ese momento de shock y de nervios mi pensar fue: yo me tengo que calmar y a ayudarla a ella que está pasando, por así decirlo, una situación peor porque es madre; yo no lo soy. Pensé que era el último día de mi vida y yo solamente esperaba… yo me agarraba de esta cruz que siempre tengo y empecé a orar, todas las personas que estábamos orábamos, llorábamos; la gente que gritaba, las que calmábamos…”, compartió en su testimonio.

La actriz reconoció que, aunque ya había sentido otros movimientos telúricos, nunca imaginó vivir una tragedia como la que hoy golpea a su país.

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“Yo en 34 años nunca había sentido que era el último día de mi vida y esta vez lo sentí, es una cosa inexplicable (...) Yo bajaba las escaleras y fue el momento que me recordé que existía un celular y llamé a mi mamá y le dije: ‘Mamá, estoy viva para contarte que sobreviví a esto, no entiendo cómo, pero estoy viva’”.

Y agregó: “Si yo estoy todavía nerviosa yo no me quiero imaginar esa gente que ha perdido sus viviendas, sus familiares… muy duro”.

Kimberly Dos Ramos: “Gracias a Dios estoy viva”

Kimberly Dos Ramos se mostró agradecida con Dios y con la vida por tener la oportunidad de contar su testimonio de supervivencia. “Principalmente agradecida con Dios y con la Virgen de poder contárselos porque pensé que era el último día de mi vida, en 34 años yo no nunca había tenido este sentimiento de: Dios, si este es mi último día lo dejo en tus manos y lo entenderé de la mejor manera. Gracias a Dios estoy viva, estoy a salvo y estoy aquí para contarlo”, contó en el programa ‘Desiguales’, de Univisión.

La actriz usa hoy sus redes sociales para compartir testimonios de otros sobrevivientes y como una plataforma de ayuda para que más venezolanos puedan encontrar a sus familiares desaparecidos.

Han pasado cinco días desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela.