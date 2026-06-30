Video: Karol G apareció por sorpresa en show de Rosalía y habló de un mal ex

La primera parada del LUX Tour de Rosalía en Los Ángeles dejó uno de los momentos más comentados del año en la música latina. La invitada sorpresa del tradicional “confesionario” de la artista española fue Karol G, quien no solo puso fin a los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas, sino que también sorprendió al abrir su corazón con una dolorosa historia sobre una expareja.

La aparición de la colombiana en el escenario del Kia Forum desató la euforia del público. Rosalía la presentó con una emotiva descripción: “La única e inigualable, La Bichota”, antes de recibirla con un abrazo que fue ovacionado por miles de asistentes.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió apenas Karol G tomó el micrófono. “Primero, buenas noches. Segundo, qué alivio conocerte”, dijo entre sonrisas. La frase llamó la atención porque ambas revelaron que, aunque se habían cruzado en algunos eventos años atrás, nunca habían tenido la oportunidad de compartir realmente.

“Nos conocimos hace unos años, que nos saludamos de ‘hola y adiós’, rapidísimo, pero aquí esto es otro nivel de amistad”, respondió Rosalía, dejando claro que la relación entre las dos artistas está muy lejos de la supuesta enemistad que durante años alimentaron las redes sociales.

Karol G recordó la dolorosa experiencia que vivió con un ex en el concierto de Rosalía

Como parte del “confesionario”, una dinámica que Rosalía realiza durante su gira para escuchar historias personales de invitados y fanáticos antes de interpretar la canción La Perla, Karol G decidió compartir un episodio que marcó el final de una de sus relaciones sentimentales.

“Te voy a confesar algo. Estuve en una relación en la que a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo”, comenzó diciendo la intérprete de Provenza.

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