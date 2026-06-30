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Video: Karol G apareció por sorpresa en show de Rosalía y habló de un mal ex
La aparición de la colombiana en el escenario del Kia Forum desató la euforia del público.
Authored by
cesarmuñoz
Rosalía y Karol G. Fotos: redes sociales oficiales @KaRoL G﻿ y @Rosalía.
Colprensa
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Martes, 30 de Junio de 2026

La primera parada del LUX Tour de Rosalía en Los Ángeles dejó uno de los momentos más comentados del año en la música latina. La invitada sorpresa del tradicional “confesionario” de la artista española fue Karol G, quien no solo puso fin a los rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas, sino que también sorprendió al abrir su corazón con una dolorosa historia sobre una expareja.

La aparición de la colombiana en el escenario del Kia Forum desató la euforia del público. Rosalía la presentó con una emotiva descripción: “La única e inigualable, La Bichota”, antes de recibirla con un abrazo que fue ovacionado por miles de asistentes.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió apenas Karol G tomó el micrófono. “Primero, buenas noches. Segundo, qué alivio conocerte”, dijo entre sonrisas. La frase llamó la atención porque ambas revelaron que, aunque se habían cruzado en algunos eventos años atrás, nunca habían tenido la oportunidad de compartir realmente.

“Nos conocimos hace unos años, que nos saludamos de ‘hola y adiós’, rapidísimo, pero aquí esto es otro nivel de amistad”, respondió Rosalía, dejando claro que la relación entre las dos artistas está muy lejos de la supuesta enemistad que durante años alimentaron las redes sociales.

Karol G recordó la dolorosa experiencia que vivió con un ex en el concierto de Rosalía

Como parte del “confesionario”, una dinámica que Rosalía realiza durante su gira para escuchar historias personales de invitados y fanáticos antes de interpretar la canción La Perla, Karol G decidió compartir un episodio que marcó el final de una de sus relaciones sentimentales.

“Te voy a confesar algo. Estuve en una relación en la que a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo”, comenzó diciendo la intérprete de Provenza.

Lea aquí: Entre los éxitos y los tribunales: Blessd arrasa con su nuevo álbum

 

Rosalía reaccionó sorprendida y respondió que le parecía extraño que alguien no quisiera compartir esa fecha especial con su pareja. Entonces Karol G explicó que con el paso de los años terminó normalizando esa actitud y que cada cumpleaños llegaba acompañado de una nueva excusa para evitar estar juntos.

La historia alcanzó su punto más impactante cuando recordó lo ocurrido durante el último cumpleaños que compartieron.

“Nos íbamos de viaje. Ya estábamos con las maletas en el aeropuerto, íbamos a celebrar el cumpleaños en otra parte del mundo, pero en la sala de espera me dejó”, relató la cantante colombiana.

La confesión dejó sin palabras a Rosalía, quien calificó ese comportamiento como “imperdonable”. Fue entonces cuando Karol G contó la decisión que tomó ese mismo día.

“Me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, afirmó, desatando los aplausos del público presente.

Tras escuchar la historia, Rosalía explicó que en España a una persona que actúa de esa manera le dicen “vaya perla”, expresión que utilizó para enlazar el momento con la interpretación de La Perla, una de las canciones más emotivas de su espectáculo.

“Vamos a celebrar más y mejor que te deshiciste de esa perla”, le dijo la española antes de continuar con el concierto.

¿De qué expareja hablaba Karol G en el concierto de Rosalía?

Aunque la cantante nunca mencionó nombres, sus declaraciones rápidamente provocaron todo tipo de teorías entre los usuarios de redes sociales.

Muchos seguidores creen que la historia estaría relacionada con Anuel AA, ya que la ruptura entre ambos ocurrió cerca de la fecha del cumpleaños de la paisa. Además, algunos fanáticos recordaron que posteriormente Karol G lanzó el álbum KG0516, cuyo título hace referencia al número de un vuelo, además de canciones como El Barco y 200 Copas, que para muchos reflejaban el cierre de esa etapa sentimental.

Sin embargo, hasta el momento la artista no ha confirmado la identidad de la persona a la que hacía referencia durante la conversación con Rosalía, por lo que todas las versiones continúan siendo especulaciones de sus seguidores.

Más allá de la confesión sentimental, el encuentro entre Karol G y Rosalía terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del inicio de la etapa estadounidense del LUX Tour, al demostrar la buena relación entre dos de las mayores figuras de la música en español y acabar, al menos públicamente, con años de rumores sobre una supuesta rivalidad entre ellas.

Tomado de El Universal.

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