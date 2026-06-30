Video: Karol G apareció por sorpresa en show de Rosalía y habló de un mal ex

Rosalía reaccionó sorprendida y respondió que le parecía extraño que alguien no quisiera compartir esa fecha especial con su pareja. Entonces Karol G explicó que con el paso de los años terminó normalizando esa actitud y que cada cumpleaños llegaba acompañado de una nueva excusa para evitar estar juntos.
La historia alcanzó su punto más impactante cuando recordó lo ocurrido durante el último cumpleaños que compartieron.
“Nos íbamos de viaje. Ya estábamos con las maletas en el aeropuerto, íbamos a celebrar el cumpleaños en otra parte del mundo, pero en la sala de espera me dejó”, relató la cantante colombiana.
La confesión dejó sin palabras a Rosalía, quien calificó ese comportamiento como “imperdonable”. Fue entonces cuando Karol G contó la decisión que tomó ese mismo día.
“Me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, afirmó, desatando los aplausos del público presente.
Tras escuchar la historia, Rosalía explicó que en España a una persona que actúa de esa manera le dicen “vaya perla”, expresión que utilizó para enlazar el momento con la interpretación de La Perla, una de las canciones más emotivas de su espectáculo.
“Vamos a celebrar más y mejor que te deshiciste de esa perla”, le dijo la española antes de continuar con el concierto.
¿De qué expareja hablaba Karol G en el concierto de Rosalía?
Aunque la cantante nunca mencionó nombres, sus declaraciones rápidamente provocaron todo tipo de teorías entre los usuarios de redes sociales.
Muchos seguidores creen que la historia estaría relacionada con Anuel AA, ya que la ruptura entre ambos ocurrió cerca de la fecha del cumpleaños de la paisa. Además, algunos fanáticos recordaron que posteriormente Karol G lanzó el álbum KG0516, cuyo título hace referencia al número de un vuelo, además de canciones como El Barco y 200 Copas, que para muchos reflejaban el cierre de esa etapa sentimental.
Sin embargo, hasta el momento la artista no ha confirmado la identidad de la persona a la que hacía referencia durante la conversación con Rosalía, por lo que todas las versiones continúan siendo especulaciones de sus seguidores.
Más allá de la confesión sentimental, el encuentro entre Karol G y Rosalía terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del inicio de la etapa estadounidense del LUX Tour, al demostrar la buena relación entre dos de las mayores figuras de la música en español y acabar, al menos públicamente, con años de rumores sobre una supuesta rivalidad entre ellas.
Tomado de El Universal.
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