Misterio rodea el asesinato de un presunto menor de edad en el barrio Santo Domingo de Cúcuta

Un total misterio rodea el asesinato de un joven en el barrio Santo Domingo, de Cúcuta. El crimen ocurrió en la parte alta del sector, frente a un inmueble que funciona como bodega de bebidas. La principal incógnita es la identidad de la víctima, pues nadie la reconoce en esa zona.

Siga leyendo: Habría intentado escapar hacia Cúcuta tras presuntamente cometer un asesinato en Pamplona

El homicidio ocurrió en la calle 27 con avenida 7, en el sector conocido como Cerro de La Cruz. Precisamente, frente a una pequeña estatua de una cruz fue asesinado el joven, de aproximadamente 16 años, según calcularon algunos de los testigos de este hecho de violencia.

El ataque se registró el pasado martes, 30 de junio, pasadas las 7:30 de la noche. En ese momento se escucharon, al menos, cuatro disparos. Al salir de sus viviendas, los vecinos encontraron a un joven tendido sobre un andén, frente a la puerta de la bodega.

La víctima vestía una bermuda de jean y sandalias negras. Tenía varios impactos de bala en el cuerpo, que tiñeron de sangre la escena. Algunos residentes dieron aviso a las autoridades, que llegaron para realizar la inspección técnica al cadáver e iniciar la investigación.

Una de las hipótesis preliminares es que el crimen estaría relacionado con el microtráfico, una de las principales problemáticas que afecta este sector de la ciudad.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) fue la encargada de adelantar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal, donde avanzan las labores para identificar a la víctima. De manera preliminar, se cree que sería menor de edad, debido a su apariencia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .