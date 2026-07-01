Habría intentado escapar hacia Cúcuta tras presuntamente cometer un asesinato en Pamplona

Winder Alexander Herrera Hidalgo fue enviado a prisión como presunto responsable del asesinato de Andrés Camilo Hernández Vargas, un habitante de calle que, al parecer, era oriundo de Barrancabermeja y estaba de paso por Pamplona cuando la violencia acabó con su vida.

Su judicialización concluyó en las últimas horas, según informó la Fiscalía mediante un boletín en el que anunció la imputación de cargos por el delito de homicidio agravado, tras las audiencias preliminares.

El ciudadano venezolano, de 23 años, no aceptó los cargos. Sin embargo, por decisión de un juez de control de garantías, fue enviado a un centro carcelario, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Siga leyendo: ¿La adicción acabó con él? Javier fue asesinado en un puente metálico de Cúcuta

Cerca de la Universidad

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Universidad de Pamplona, en el barrio El Buque. Allí, en el sector conocido como Puente Angosto, se registró una aparente riña entre dos hombres que terminó de manera fatal.

Aunque aún no se conocen con certeza las causas del enfrentamiento, las autoridades establecieron que, durante la mañana del pasado 22 de junio, Winder y Andrés sostuvieron una discusión en ese mismo lugar.

En medio de los gritos y el forcejeo, el venezolano habría sacado un arma cortopunzante con la que le propinó varias heridas a la víctima, causándole la muerte en el sitio. Luego abandonó el cuerpo y huyó.

Al parecer, su plan era escapar hacia Cúcuta. Por ello tomó la vía nacional que comunica a Pamplona con la capital nortesantandereana. Sin embargo, su intento de fuga duró poco.

Además: Investigan misterioso ataque armado contra Cachetón y Yeison en la vía Ocaña-Ábrego

Mientras recorría varios kilómetros, residentes del barrio El Buque encontraron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. Uniformados de la Policía y funcionarios judiciales llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo e iniciar la investigación.

Gracias a los testimonios de varios testigos y a la revisión de cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer las características del presunto agresor y emprendieron su búsqueda. Minutos después fue localizado en el sector conocido como La Curva de Los Adioses, sobre la vía Pamplona-Cúcuta, cuando intentaba abandonar el municipio. Allí fue capturado por uniformados de la Policía de Norte de Santander como principal sospechoso del homicidio.

Según informaron las autoridades, este no sería su primer hecho delictivo. El venezolano registraría antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto, receptación y lesiones personales.

Con este nuevo proceso judicial, su nombre quedará en los registros de las autoridades, que además buscan establecer si tendría alguna relación con otros hechos delictivos ocurridos en Pamplona, donde la comunidad ha manifestado su preocupación por el aumento de la violencia durante este año.

También: Ya está en Colombia el británico acusado del asesinato de la cucuteña en Bogotá; esta semana serán las audiencias

Los antecedentes

Este es el cuarto homicidio registrado en Pamplona durante 2026. Todos los casos comparten, al menos, una de dos características: ocurrieron en el sector de Puente Angosto o fueron consecuencia de hechos de intolerancia en los que se utilizaron armas blancas.

El caso anterior también ocurrió en Puente Angosto y estaría relacionado con el consumo de drogas. En esa oportunidad, Nelson Fernando Arredondo fue asesinado a disparos el pasado 4 de abril.

Mes y medio antes, el 22 de febrero, Holman Barrera murió tras ser apuñalado durante un hecho de intolerancia protagonizado por un grupo de mujeres.

El primer homicidio del año ocurrió apenas una semana antes, el 15 de febrero. Ese día, en el centro del municipio, Raimundo Antonio Celis murió luego de recibir varias puñaladas, presuntamente a manos de su propia hermana, tras una disputa personal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .