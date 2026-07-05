De la Espriella anuncia que comenzará en Cúcuta los empalmes regionales

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que en los próximos días se iniciarán los empalmes regionales en Cúcuta.

Según indicó, las prioridades estarán centradas en el Catatumbo, el fortalecimiento de la seguridad, la recuperación del territorio, la reactivación del comercio, el impulso al sector minero y la ejecución de proyectos que permanecen abandonados.

El anuncio se produce un día después de que el mandatario electo informara la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que buscará enfrentar la inseguridad en las principales ciudades del país y que tiene a Cúcuta como prioridad.

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