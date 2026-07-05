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No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo: Iván Cepeda reiteró llamado a la desobediencia civil
Durante un encuentro en Cali, el excandidato presidencial aseguró que no acatarán medidas que, según él, vulneren la Constitución o los derechos fundamentales.
Authored by
cesarmuñoz
IVAN CEPEDA
Colprensa
Colprensa
Domingo, 5 de Julio de 2026

 Durante un evento organizado en Cali en donde se reunieron organizaciones sociales, el excandidato presidencial, Ivan Cepeda, reiteró su desobediencia civil pacífica y pidió a la ciudadanía prepararse para las elecciones de 2027.

En su intervención, Cepeda pidió a los militantes del Pacto Histórico y a las personas afines a su orientación política prepararse para las elecciones de 2027, donde planean obtener mayorías en las alcaldías y gobernaciones.

“Vamos a elegir a mujeres y hombres quienes, desde la Gobernación, las alcaldías y los concejos municipales, defiendan al pueblo y estén a su servicio”, destacó Ivan Cepeda.

En cuanto a su desobediencia civil pacífica, el candidato del Pacto Histórico explicó que esta consiste en no acatar o no plegarse a decisiones que afecten los derechos de los ciudadanos.

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“Como su nombre lo indica, la desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a las Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en descartarlas”, añadió Cepeda.

En ese sentido, Cepeda reiteró que desobedecerán las decisiones y emprenderán acciones pacíficas para protestar si se evidencian violaciones a los derechos.

“Las acciones concretas que emprenderemos, las adoptaremos con el pueblo, con sus organizaciones, en asambleas y cabildos populares y reuniones nacionales. No cesaremos nuestra acción mientras persista el peligro”, concluyó Ivan Cepeda.

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