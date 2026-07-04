Anuncian reunión entre alcalde Alejandro Char y el presidente electo, Abelardo de la Espriella

El Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que los próximos días sostendrá una reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que se tratarán temas de seguridad de la ciudad.



Así lo confirmó el mandatario a través de sus redes sociales, quien manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa Barranquilla.

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Según el pronunciamiento del alcalde de la capital del Atlántico, ya hubo un primer acercamiento con el presidente electo, sin embargo, la reunión tendrá lugar



“Estoy seguro de que, con el apoyo del Gobierno nacional, Barranquilla por fin dejará de sentirse sola en la lucha por la seguridad de sus ciudadanos”, señaló el alcalde de Barranquilla.



El anuncio se da en el marco de una agenda de distintas reuniones que ha adelantando el equipo del presidente electo con diferentes sectores del país, y algunos mandatarios, entre los que se encuentra el alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán.

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