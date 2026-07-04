La CAR anuncia alianza con el sector empresarial ante los efectos de El Niño

Ante los pronósticos de las autoridades climáticas de un fenómeno de El Niño de gran intensidad en el segundo semestre de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio inicio a la “Ruta de preparación climática”, estrategia que busca fortalecer la articulación con el sector empresarial frente a los impactos de este evento climático.



La institución reiteró que esta iniciativa busca preparar al territorio para enfrentar escenarios de sequía, desabastecimiento de agua, incendios forestales y afectaciones productivas derivadas del cambio climático.



Por su parte, la subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, Nidia Ria, reiteró la importancia del sector empresarial durante la preparación previa a la llegada del fenómeno de El Niño.

Lea aquí: Gobierno de De la Espriella llevará a EE.UU. denuncias por presuntos pactos entre Danilo Rueda y el Clan del Golfo

“Las empresas cumplen un papel fundamental en esta preparación climática. La crisis reciente nos demostró que el agua no es un recurso ilimitado y que anticiparnos es una responsabilidad compartida. Con esta ruta queremos fortalecer capacidades, generar herramientas y acompañar al sector productivo en la construcción de entornos sostenibles que reduzcan riesgos, optimicen el uso del agua y aumenten la resiliencia territorial frente al fenómeno de El Niño”, señaló Nidia Ria.



La organización resaltó que esta nueva ruta de preparación tiene como uno de sus ejes centrales prevenir contingencias como las viviendas en 2024 y el primer semestre de 2025, donde el sistema Chingaza llegó a registrar niveles críticos de almacenamiento de hasta 16,9%.



“Con este encuentro la CAR reafirmó que prepararse para los posibles impactos del fenómeno de El Niño no solo implica responder a emergencias, sino transformar la relación con el agua desde la prevención, la corresponsabilidad y la construcción de territorios más resilientes”, concluyó la CAR a través de un comunicado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion