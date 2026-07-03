Soldados aseguran que recurrieron a colectas entre ellos para comprar drones por falta de dotación

Este viernes, 3 de julio, Caracol Radio reveló que un militar que presta servicio en el departamento del Cauca denunció las dificultades que enfrentan algunas unidades del Ejército para hacer frente a los ataques con drones cargados con explosivos.

Según relató a Caracol Radio, la falta de equipos de reconocimiento y de sistemas antidrones ha obligado, en algunos casos, a que los propios uniformados aporten dinero para comprar dispositivos que les permitan realizar labores de vigilancia y protegerse durante las operaciones.

De acuerdo con el uniformado, aunque el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales ha aumentado, varias unidades continúan sin contar con herramientas suficientes para detectar estas aeronaves a tiempo. Incluso, señaló que algunos de los equipos entregados por el Gobierno no ofrecen el rendimiento esperado.

“A veces nos toca hacer la vaca, el pelotón, para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, expresó el militar a Caracol Radio.

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