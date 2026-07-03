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Soldados aseguran que recurrieron a colectas entre ellos para comprar drones por falta de dotación
Caracol Radio reveló que un militar que presta servicio en el departamento del Cauca denunció las dificultades que enfrentan algunas unidades del Ejército.
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cesarmuñoz
El uso de drones genera desolación y muerte en la zona del Catatumbo.
Colprensa
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Viernes, 3 de Julio de 2026

Este viernes, 3 de julio, Caracol Radio reveló que un militar que presta servicio en el departamento del Cauca denunció las dificultades que enfrentan algunas unidades del Ejército para hacer frente a los ataques con drones cargados con explosivos.

Según relató a Caracol Radio, la falta de equipos de reconocimiento y de sistemas antidrones ha obligado, en algunos casos, a que los propios uniformados aporten dinero para comprar dispositivos que les permitan realizar labores de vigilancia y protegerse durante las operaciones.

De acuerdo con el uniformado, aunque el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales ha aumentado, varias unidades continúan sin contar con herramientas suficientes para detectar estas aeronaves a tiempo. Incluso, señaló que algunos de los equipos entregados por el Gobierno no ofrecen el rendimiento esperado.

“A veces nos toca hacer la vaca, el pelotón, para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, expresó el militar a Caracol Radio.

Lea aquí: Caimán de más de cuatro metros sorprende a pescadores en el Magdalena Medio

 

Militares cuestionan la eficacia de los sistemas antidrones entregados a las tropas

De acuerdo con Caracol Radio, el soldado explicó que uno de los sistemas de detección que recibieron promete, según sus especificaciones técnicas, identificar drones a una distancia de hasta dos kilómetros. Sin embargo, aseguró que en la práctica su alcance apenas llega a entre 200 y 300 metros, lo que limita su efectividad en zonas de combate.

Ante estas falencias, el militar afirmó que algunos pelotones han optado por reunir dinero entre sus integrantes para adquirir drones comerciales de reconocimiento, cuyo precio oscila entre los dos y tres millones de pesos. Cada uniformado realiza un aporte económico y, posteriormente, el comandante del pelotón o un soldado designado se encarga de comprar el equipo en establecimientos comerciales o por internet.

El uniformado también reveló que ha utilizado un dron de su propiedad, adquirido inicialmente para uso personal, con el fin de apoyar las labores de reconocimiento en las operaciones militares, debido a la falta de equipos institucionales.

Así mismo, aseguró que los altos mandos del Ejército conocen estas limitaciones y que, en varias ocasiones, les han explicado que las restricciones presupuestales impiden dotar a todas las unidades con drones y sistemas antidrones. Aunque la entidad indicó que algunas unidades especiales sí cuentan con equipos para bloquear la señal de aeronaves no tripuladas, cuestionó la eficacia de ciertos dispositivos desarrollados en el país, al considerar que no han dado los resultados esperados durante las operaciones.

Así las cosas, el Ejército reconoció que algunos militares han hecho “vacas” para comprar drones comerciales de reconocimiento; sin embargo, el brigadier general Diego Jaramillo Cuñoz, comandante de la Brigada 29 del Ejército, aseguró que esas colectas no corresponden a una orden institucional, sino a decisiones propias de los uniformados, de acuerdo con Caracol Radio.

Tomado de El Universal.

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