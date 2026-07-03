Soldados aseguran que recurrieron a colectas entre ellos para comprar drones por falta de dotación

Militares cuestionan la eficacia de los sistemas antidrones entregados a las tropas
De acuerdo con Caracol Radio, el soldado explicó que uno de los sistemas de detección que recibieron promete, según sus especificaciones técnicas, identificar drones a una distancia de hasta dos kilómetros. Sin embargo, aseguró que en la práctica su alcance apenas llega a entre 200 y 300 metros, lo que limita su efectividad en zonas de combate.
Ante estas falencias, el militar afirmó que algunos pelotones han optado por reunir dinero entre sus integrantes para adquirir drones comerciales de reconocimiento, cuyo precio oscila entre los dos y tres millones de pesos. Cada uniformado realiza un aporte económico y, posteriormente, el comandante del pelotón o un soldado designado se encarga de comprar el equipo en establecimientos comerciales o por internet.
El uniformado también reveló que ha utilizado un dron de su propiedad, adquirido inicialmente para uso personal, con el fin de apoyar las labores de reconocimiento en las operaciones militares, debido a la falta de equipos institucionales.
Así mismo, aseguró que los altos mandos del Ejército conocen estas limitaciones y que, en varias ocasiones, les han explicado que las restricciones presupuestales impiden dotar a todas las unidades con drones y sistemas antidrones. Aunque la entidad indicó que algunas unidades especiales sí cuentan con equipos para bloquear la señal de aeronaves no tripuladas, cuestionó la eficacia de ciertos dispositivos desarrollados en el país, al considerar que no han dado los resultados esperados durante las operaciones.
Así las cosas, el Ejército reconoció que algunos militares han hecho “vacas” para comprar drones comerciales de reconocimiento; sin embargo, el brigadier general Diego Jaramillo Cuñoz, comandante de la Brigada 29 del Ejército, aseguró que esas colectas no corresponden a una orden institucional, sino a decisiones propias de los uniformados, de acuerdo con Caracol Radio.
Tomado de El Universal.
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