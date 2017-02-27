Sindicato alerta crisis en la UNP y pide frenar nombramientos masivos

La Asociación Sindical de Empleados de la Protección (ASEP), advirtió que el Gobierno actual deja una profunda crisis institucional en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Así lo advirtió el gremio que surgió poco después de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitará suspender nuevos nombramientos en la Unidad hasta la posesión del nuevo gobierno.



El sindicato atendió la llamada del Vicepresidente y advirtió que durante la administración de Gustavo Petro, se produjeron múltiples denuncias sobre fallas en el servicios de protección que, según distintas denuncias, costaron la vida de varios protegidos.

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Ante esta situación, la ASEP pidió al Gobierno entrante instalar una mesa de trabajo que permita realizar un análisis técnico de la posible futura vinculación de 6.870 nuevos cargos a la UNP y trabajar por el fortalecimiento de la institución.



“Este proceso trasciende los simples nombramientos y debe garantizar un servicio de protección eficaz para los beneficiarios, así como el respeto por la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos”, indicó la Asociación Sindical.

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La ASEP reiteró la necesidad de que el nuevo Gobierno impulse la construcción de reformas estructurales de la institución en relación a aspectos como el manual de funciones, la educación formal y la transparencia de los procesos internos.



Las declaraciones de la asociación surgen al tiempo después que se denunciara que el actual Gobierno busca incorporar más de 6.000 personas a su planta de personal a la UNP, a pocas semanas de finalizar el mandato.



“Es muy preocupante. La UNP quiere vincular a 6.000 hombres en la planta de personal sin que el nuevo gobierno conozca sus perfiles ni sus hojas de vida. Le estarían entregando básicamente a este gobierno la seguridad de los funcionarios y dirigentes sociales durante el próximo periodo. Todo esto huele muy mal”, advirtió el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante una entrevista para Blu Radio.

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