Colombia crea registro para proteger guaduales y bambusales naturales

El Ministerio de Ambiente publicó la resolución que crea el Registro de los Guaduales y Bambusales Naturales Categoría 1, una herramienta que permitirá fortalecer la protección, la conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas.

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La normativa también permite que quienes registren estos ecosistemas puedan solicitar el aprovechamiento sostenible del recurso, de conformidad con la normatividad vigente, con el objetivo de promover un equilibrio entre la conservación ambiental y el uso responsable y productivo de estos ecosistemas.



La cartera ambiental destacó que la reglamentación no modifica el régimen de propiedad sobre los predios ni las condiciones vigentes para el aprovechamiento sostenible de la guadua y el bambú.

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Además, la institución recordó que los guaduales y bambusales naturales cumplen un papel fundamental en la regulación del recurso hídrico, la protección de los suelos, la conservación de la biodiversidad y los procesos de restauración ecológica.



"Expedimos la resolución que reglamenta el registro de los guaduales y bambusales naturales en Colombia, en cumplimiento de la Ley 2206 de 2022. Por primera vez, esta reglamentación nos permite identificar aquellos que cumplen funciones fundamentales para la protección del agua, los suelos y la biodiversidad”, señaló la ministra de Ambiente, Irene Vélez, al sostener que "nuestro gobierno le cumplió a la conservación, le cumplió a las comunidades rurales y sectores productivos forestales".



La funcionaria destacó que el proceso de registro podrá ser adelantado por propietarios de predios, ocupantes de baldíos, organizaciones campesinas, consejos comunitarios, resguardos indígenas y demás interesados que acrediten su representación

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