Procuraduría urge proteger a más 200 de ejemplares de caimán llanero

Al hacer seguimiento a la condición en que se encuentran al menos 200 ejemplares del Caimán Llanero que están en la Estación Roberto Franco, Unillanos y el parque Merecure, en el departamento del Meta, la Procuraduría solicitó una actualización del plan de trabajo para la atención de los reptiles.



Igualmente señaló el ministerio publico que se debe verificar avances y exigir soluciones concretas frente a su alimentación, atención veterinaria, tenencia, custodia y su liberación, el cual deberá ser entregado a más tardar el 8 de julio de 2026.

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De la misma forma solicitó a los responsables del cuidado de los animales establecer un cronograma claro de alimentación de los ejemplares de Caiman Llanero hasta diciembre de 2026, incluyendo frecuencia, responsables por cada sitio, recursos disponibles y mecanismos de seguimiento. Igualmente solicitó precisar la ruta de atención veterinaria y las condiciones mínimas de tenencia y advirtió la necesidad de superar las discusiones institucionales sobre competencias y avanzar hacia compromisos verificables, con fechas, responsables y fuentes de financiación. La preocupación central es garantizar el bienestar de ejemplares vivos y sintientes de una especie en peligro crítico.



Un aspecto más que reclamó es definir la situación jurídica y material de los ejemplares ubicados en Unillanos y el parque Merecure, así como los instrumentos que soportan su permanencia, movilización o liberación.

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