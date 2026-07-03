Petro criticó un eventual IVA a los huevos y rechazó el fracking en Santurbán

A poco más de un mes de dejar la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, empieza a comportarse más como líder de la oposición que como mandatario.



Luego de regresar de su viaje a Italia, el presidente publicó una serie de trinos en los que critica las propuestas del Gobierno del presidente entrante, Abelardo de la Espriella, y anuncia que saldrá con el pueblo a defender las reformas sociales de su gobierno.



En una de las publicaciones, Petro criticó la posibilidad de que se imponga un IVA a los huevos, propuesta que hasta ahora no ha anunciado oficialmente el gobierno entrante.



En respuesta a una declaración del presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, quien aseguró que una medida en ese sentido afectaría no solo a los consumidores sino a los pequeños productores, Petro manifestó: “Ya le van a poner IVA a los huevos, que no digan después que no lo advertí”.

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Y agregó: “Quieren como Duque pagar la alta tasa de interés de los títulos con que endeudan al Estado y que les garantiza el Banco de la República con el bolsillo de la gente que trabaja”.



Señaló que el papel del progresismo ahora no es escoger candidatos para el próximo año, “sino salir con el pueblo pacíficamente a defender las reformas sociales, apenas ataquen al pueblo”.



Petro también se refirió a la posibilidad de que se permita el fracking en el páramo de Santurban, a propósito de unas declaraciones del ministro de Ambiente del gobierno De la Espriella, Fabio Arjona.



“Cualquier uso para explotación del oro desde el páramo hasta antes de la toma del acueducto de Bucaramanga contamina el agua. Pero esto era para decidirlo precisamente en las urnas. Si llega a producirse un atentado contra la vida de la gente de Santander, contaminando el agua por el oro, estaremos al frente para defender la Vida”, dijo.

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