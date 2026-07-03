Insólito operativo: así llevaban dos terneros en un carro como si fueran pasajeros

No era una escena de película ni una imagen creada por inteligencia artificial. Dentro de un automóvil particular, en plena carretera de Boyacá, viajaban dos semovientes acomodados en el interior del vehículo mientras este avanzaba por una de las vías más transitadas del departamento.

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La insólita situación terminó llamando la atención de uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quienes interceptaron el automotor durante un procedimiento realizado en el sector Jardines de la Esperanza, sobre la vía que conecta a Tibasosa con Sogamoso, en hechos acontecidos este jueves 2 de julio.

Al abrir el vehículo, los agentes encontraron a dos terneros siendo transportados en condiciones poco habituales, una escena que rápidamente despertó curiosidad entre conductores y habitantes de la zona que presenciaron el operativo en pleno conector vial.

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Las semovientes quedaron bajo custodia de las autoridades

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades manejan la hipótesis de que los terneros habrían sido hurtados, razón por la cual tanto los animales como el vehículo quedaron retenidos mientras avanzan las investigaciones para establecer su procedencia y las circunstancias en las que eran movilizados.

Las autoridades esperan que se surtan las diligencias judiciales correspondientes para legalizar la captura de las personas involucradas en este caso que ha generado sorpresa en Boyacá y reacción en redes sociales.