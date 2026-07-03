Hijo de Diomedes Díaz y otros cinco procesados aceptarían condena de 70 meses por secuestro y tortura

Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otros cinco procesados por el secuestro y las presuntas torturas contra un hombre en Barranquilla alcanzaron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptarían una condena de 70 meses de prisión.

El anuncio fue realizado este viernes al finalizar la audiencia de imputación de cargos. El fiscal delegado ante jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, explicó que el acuerdo fue construido de manera conjunta entre el ente investigador, los abogados defensores y los procesados durante el desarrollo de la diligencia judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, la pena se calculó tomando como base la sanción mínima prevista para el delito de secuestro simple, equivalente a 128 meses de prisión, a la que se sumaron 12 meses por el delito de tortura, para un total de 140 meses. Sin embargo, al tratarse de un preacuerdo alcanzado en la etapa de imputación, la legislación permite una rebaja del 50 %, por lo que la condena quedó fijada en 70 meses de cárcel.

Lea además: Julio llega cargado de estrenos para todos los gustos

El fiscal señaló que el acuerdo también tuvo en cuenta las acciones de reparación adelantadas por los implicados. Entre ellas mencionó la devolución de los tres millones de pesos que la familia de la víctima entregó durante el secuestro, el pago de una indemnización cercana a los 10 millones de pesos y un compromiso de no repetición suscrito tras un encuentro entre los procesados y el afectado.

"Considera la Fiscalía que ahí se dignifica la justicia", expresó Restrepo al sustentar el preacuerdo ante la juez.

Los hechos investigados

La investigación se originó por el caso de Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien, según la Fiscalía, fue sacado por la fuerza de su vivienda y trasladado a una casa ubicada en el barrio Las Granjas, en Barranquilla. Allí habría permanecido retenido durante varias horas mientras era golpeado y presionado para que su familia entregara dinero correspondiente, presuntamente, a una deuda derivada de préstamos bajo la modalidad conocida como "gota a gota".

Durante la audiencia, el ente acusador aseguró que Luis Mariano Díaz González tuvo una participación relevante en los hechos. Según la investigación, el hijo del artista llegó al inmueble donde permanecía retenida la víctima, tomó el control de la situación y, presuntamente, la agredió golpeándola con la cacha de un arma de fuego mientras exigía el pago del dinero.

Además de Díaz González, en el proceso también figuran Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Stiven Rafael Bolaños De la Hoz y Alexis Rafael Jiménez Urina.

Tras la presentación del preacuerdo, la juez de control de garantías indicó que el expediente será enviado a un juez de conocimiento, quien deberá revisar el contenido del acuerdo y determinar si cumple con los requisitos legales para su aprobación.

Por otra parte, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía pidió que los seis procesados permanezcan con detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .