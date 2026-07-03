Luis Alfonso y Piso 21 unen fuerzas en la apuesta musical 'Déjame Entrar'

Después del exitoso recibimiento de Lindo, Lindo, el álbum con el que ha fortalecido su posición como una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana, Luis Alfonso vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de Déjame Entrar, un sencillo en el que comparte protagonismo con Piso 21, una de las agrupaciones colombianas más reconocidas del pop urbano en Latinoamérica.

La colaboración representa el encuentro de dos propuestas musicales que han conquistado las plataformas digitales desde estilos diferentes. Por un lado, Luis Alfonso continúa renovando el sonido de la música popular con una propuesta moderna y cercana a las nuevas generaciones. Por el otro, Piso 21 aporta la esencia melódica y el sello urbano que los ha convertido en referentes internacionales, dando vida a una canción con vocación de éxito entre públicos de distintas edades.

Déjame Entrar cuenta la historia de un hombre dispuesto a hacer todo lo posible por conquistar a una mujer que parece mantener cerradas las puertas del amor. Sin exigir compromisos ni imponer condiciones, el protagonista está dispuesto a convertirse en “lo que ella quiera” con tal de recibir una oportunidad. La letra, cargada de humor, romanticismo y picardía, retrata una situación cotidiana con la que muchos podrán identificarse.

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En el plano musical, el sencillo fusiona la esencia popular que caracteriza a Luis Alfonso con los sonidos frescos del pop urbano de Piso 21. El resultado es una producción dinámica, alegre y pegajosa que busca posicionarse como uno de los lanzamientos más importantes de la temporada.

La canción llega acompañada de un video oficial grabado en Ciudad de México. La producción audiovisual desarrolla la historia a través de una divertida competencia entre varios hombres que intentan conquistar a una misma mujer, reforzando el tono romántico y desenfadado que transmite la composición.

Déjame Entrar hace parte del universo creativo de Lindo, Lindo, el proyecto discográfico con el que Luis Alfonso continúa ampliando las fronteras de la música popular, explorando nuevas colaboraciones sin perder la identidad que ha marcado su carrera.

El sencillo fue escrito por Luis Alfonso, David Escobar Gallego, Pablo Mejía Bermúdez, Simón Vauri, Juan David Huertas Clavijo, José Luis Ortega Castro y Andrés Alberto Guardado Cortés.

Con este lanzamiento, el intérprete reafirma el crecimiento que ha tenido en los últimos años, reflejado en millones de reproducciones, conciertos multitudinarios y una conexión cada vez más sólida con su público. Al lado de Piso 21, demuestra que la música puede derribar las barreras entre géneros cuando el objetivo es crear canciones capaces de conectar con millones de personas dentro y fuera de Colombia.