J Balvin abrirá Colombiamoda 2026 con un desfile que mezcla expresiones de cultura

La música y la moda volverán a encontrarse en Medellín con uno de los nombres más influyentes del entretenimiento latino. J Balvin será el encargado de abrir Colombiamoda 2026, encabezando el desfile inaugural del Opening Weekend, una de las grandes novedades de esta edición que busca ampliar la feria hacia un formato más cultural y experiencial.

El artista paisa protagonizará la pasarela “Artisan Gang in The City”, una propuesta creada junto a la marca Vélez e Inexmoda, que integra moda, música, performance y artesanía colombiana en un mismo relato escénico. El desfile está programado para el 25 de julio en Medellín y hará parte del inicio oficial de la edición número 37 de la Semana de la Moda de Colombia.

La organización de Colombiamoda confirmó que esta colaboración marca uno de los momentos más relevantes del evento, no solo por la presencia del cantante, sino por el concepto que lo acompaña: una apuesta por llevar la moda a un lenguaje más amplio, donde convergen creatividad, cultura y entretenimiento.

“Artisan Gang in The City”, el desfile que abre una nueva etapa en Colombiamoda

La propuesta “Artisan Gang in The City” se inspira en el recorrido simbólico del arriero antioqueño desde las montañas hacia la ciudad, una narrativa que busca conectar la tradición con la modernidad a través del diseño.

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