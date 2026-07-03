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J Balvin abrirá Colombiamoda 2026 con un desfile que mezcla expresiones de cultura
El antioqueño será la figura central del evento inaugural.
Authored by
cesarmuñoz
El artista busca llevar espectáculos de gran formato a ciudades intermedias del país, impulsando su visibilidad y dinamismo cultural.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 3 de Julio de 2026

La música y la moda volverán a encontrarse en Medellín con uno de los nombres más influyentes del entretenimiento latino. J Balvin será el encargado de abrir Colombiamoda 2026, encabezando el desfile inaugural del Opening Weekend, una de las grandes novedades de esta edición que busca ampliar la feria hacia un formato más cultural y experiencial.

El artista paisa protagonizará la pasarela “Artisan Gang in The City”, una propuesta creada junto a la marca Vélez e Inexmoda, que integra moda, música, performance y artesanía colombiana en un mismo relato escénico. El desfile está programado para el 25 de julio en Medellín y hará parte del inicio oficial de la edición número 37 de la Semana de la Moda de Colombia.

La organización de Colombiamoda confirmó que esta colaboración marca uno de los momentos más relevantes del evento, no solo por la presencia del cantante, sino por el concepto que lo acompaña: una apuesta por llevar la moda a un lenguaje más amplio, donde convergen creatividad, cultura y entretenimiento.

“Artisan Gang in The City”, el desfile que abre una nueva etapa en Colombiamoda

La propuesta “Artisan Gang in The City” se inspira en el recorrido simbólico del arriero antioqueño desde las montañas hacia la ciudad, una narrativa que busca conectar la tradición con la modernidad a través del diseño.

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La colección estará compuesta por 28 salidas distribuidas en cinco actos narrativos, en los que se reinterpretan elementos representativos de la cultura colombiana como el carriel, el punto de cruz, los tejidos tradicionales, las botas ecuestres, el Sagrado Corazón, las orquídeas y la figura de la mula como símbolo de resiliencia.

Todo esto será presentado bajo una puesta en escena inmersiva que combinará pasarela, música y dirección artística, convirtiendo el desfile en una experiencia más cercana al espectáculo que a la presentación tradicional de moda.

La colaboración entre J Balvin y Vélez no es nueva, pero sí se consolida como una de las más visibles dentro de la estrategia de la marca para posicionar la artesanía colombiana en escenarios globales. En esta cuarta entrega conjunta, el artista ha tenido participación directa en el proceso creativo, desde la conceptualización hasta el desarrollo estético de la colección.

“Esta colección tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, ha señalado J Balvin sobre el proyecto.

Desde Inexmoda, organizador del evento, destacan que la incorporación del artista responde a la evolución de las semanas de la moda en el mundo, donde la industria ya no se limita a las pasarelas, sino que se convierte en una plataforma de conexión entre negocios, cultura y entretenimiento.

En esa línea, Colombiamoda 2026 ampliará su programación del 25 al 31 de julio, incorporando por primera vez un Opening Weekend que abrirá la feria con experiencias culturales antes de los tradicionales desfiles y ruedas de negocios.

Con esta apertura, Medellín busca reforzar su posición como uno de los principales epicentros de la moda en América Latina, apostando por un modelo donde la creatividad no solo se viste, sino que también se vive.

Tomado de El Colombiano.

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