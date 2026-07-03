J Balvin abrirá Colombiamoda 2026 con un desfile que mezcla expresiones de cultura

La colección estará compuesta por 28 salidas distribuidas en cinco actos narrativos, en los que se reinterpretan elementos representativos de la cultura colombiana como el carriel, el punto de cruz, los tejidos tradicionales, las botas ecuestres, el Sagrado Corazón, las orquídeas y la figura de la mula como símbolo de resiliencia.
Todo esto será presentado bajo una puesta en escena inmersiva que combinará pasarela, música y dirección artística, convirtiendo el desfile en una experiencia más cercana al espectáculo que a la presentación tradicional de moda.
La colaboración entre J Balvin y Vélez no es nueva, pero sí se consolida como una de las más visibles dentro de la estrategia de la marca para posicionar la artesanía colombiana en escenarios globales. En esta cuarta entrega conjunta, el artista ha tenido participación directa en el proceso creativo, desde la conceptualización hasta el desarrollo estético de la colección.
“Esta colección tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, ha señalado J Balvin sobre el proyecto.
Desde Inexmoda, organizador del evento, destacan que la incorporación del artista responde a la evolución de las semanas de la moda en el mundo, donde la industria ya no se limita a las pasarelas, sino que se convierte en una plataforma de conexión entre negocios, cultura y entretenimiento.
En esa línea, Colombiamoda 2026 ampliará su programación del 25 al 31 de julio, incorporando por primera vez un Opening Weekend que abrirá la feria con experiencias culturales antes de los tradicionales desfiles y ruedas de negocios.
Con esta apertura, Medellín busca reforzar su posición como uno de los principales epicentros de la moda en América Latina, apostando por un modelo donde la creatividad no solo se viste, sino que también se vive.
Tomado de El Colombiano.
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