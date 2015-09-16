Ricardo Montaner demanda a Universal Music: reclama más de un millón de dólares

El cantante venezolano Ricardo Montaner inició una batalla legal contra Universal Music Group (UMG) en Estados Unidos, al asegurar que la compañía se atribuye de manera indebida la propiedad de varios de los álbumes más importantes del inicio de su carrera artística.

De acuerdo con la revista especializada Billboard, la demanda fue presentada el pasado 29 de junio y busca que se reconozca al artista como titular de las grabaciones originales de cinco producciones publicadas entre 1986 y 1992: Ricardo Montaner, Ricardo Montaner 2, Un Toque de Misterio, En El Último Lugar del Mundo y Los Hijos del Sol.

En esos trabajos se encuentran algunos de los mayores éxitos del intérprete, entre ellos “La cima del cielo”, “Castillo azul” y “Piel adentro”, canciones que marcaron su consolidación en la música latina.

La disputa por los másters de Ricardo Montaner

Según la acción judicial, Montaner sostiene que las producciones fueron grabadas bajo un contrato con el sello venezolano Love Records, cuya empresa matriz era Rodven Records. Posteriormente, esa compañía pasó a manos de PolyGram y, más adelante, de Universal Music.

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El artista afirma que en 1993 firmó un acuerdo con su entonces discográfica mediante el cual los derechos sobre las grabaciones regresarían a su poder, por lo que considera que Universal solo actuó como distribuidora de su catálogo desde 2001 y no como propietaria de los másters.

Sin embargo, la compañía mantiene una posición distinta y sostiene que continúa siendo la titular de esos álbumes, razón por la que rechazó una notificación enviada por el cantante en 2022 con la que buscaba poner fin al vínculo contractual y recuperar oficialmente sus derechos.

Ricardo Montaner reclama regalías y una millonaria compensación

Además de solicitar el reconocimiento de la propiedad sobre sus obras, Montaner acusa a Universal de no haberle pagado regalías por la explotación de esos discos.

La demanda también incluye una reclamación económica. Según el documento citado por Billboard, el cantante considera que las pérdidas ocasionadas por la presunta apropiación indebida de sus grabaciones ya superan el millón de dólares, una cifra que, asegura, continúa aumentando.

Con esta acción judicial, el intérprete busca recuperar el control de una parte fundamental de su catálogo musical, en una disputa que podría tener repercusiones sobre la administración futura de algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera.

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