Veolia Aguas del Norte de Santander llega a modernizar la gestión del agua de los cucuteños

La entrada en operación de Veolia Aguas del Norte de Santander marca el inicio de una nueva etapa para el servicio de acueducto en Cúcuta. La empresa asumió el compromiso de ejecutar inversiones superiores a los 833.000 millones de pesos durante los próximos 20 años, con un plan orientado a modernizar la infraestructura, incorporar tecnología, reducir pérdidas de agua y fortalecer el saneamiento ambiental de la ciudad.
El gerente de la compañía, Fabio Ernesto Araque, aseguró que la transición se desarrollará sin afectar la continuidad del servicio, las condiciones tarifarias ni los indicadores de calidad, gracias al proceso de empalme que se adelanta con el anterior operador y al acompañamiento de la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EIS Cúcuta).
“El propósito es que para los usuarios el cambio de operador sea prácticamente imperceptible”, explicó el directivo, quien reiteró que las tarifas permanecerán sin modificaciones porque el contrato no contempla incrementos derivados del cambio de concesionario.
Cuatro ejes para transformar el sistema
El plan de inversiones de Veolia se concentrará en cuatro frentes estratégicos. El primero contempla la modernización de las plantas de tratamiento de Carmen de Tonchalá y Pórtico, donde se incorporarán sistemas tecnológicos para monitoreo en tiempo real, automatización y telecontrol de la operación.
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Estas mejoras permitirán responder con mayor rapidez ante contingencias, optimizar los procesos de producción y aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de la ciudad, que pasará del 20 % al 30 %.
El segundo eje apunta a disminuir las pérdidas de agua mediante procesos de sectorización hidráulica, balances operacionales y sistemas avanzados de control. La meta es reducir el índice de agua no contabilizada del 42 % al 29,9 %, lo que representa un mejor aprovechamiento del recurso y mayor eficiencia del sistema.
La renovación de redes constituye el tercer componente del plan. La empresa hará una renovación importante de sus tuberías con tecnología avanzada cada año para disminuir fugas, mejorar las presiones y mantener actualizada la infraestructura del acueducto.
Pero también, la estrategia incorpora un capítulo dedicado al saneamiento ambiental, con acciones dirigidas a disminuir los vertimientos de aguas residuales y acompañar la estructuración de la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), considerada una de las obras más importantes para la recuperación de los ríos Zulia y Pamplonita.
Tecnología para anticipar fallas
Uno de los cambios más importantes será la incorporación de herramientas digitales para supervisar permanentemente el funcionamiento de las plantas y de la red de distribución.
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La implementación de sistemas de telecontrol permitirá detectar con mayor rapidez cualquier anomalía operacional, facilitar la atención de daños y reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias que puedan afectar el suministro. Araque señaló que, aunque actualmente la oferta de agua es suficiente para atender la demanda de la ciudad, la modernización tecnológica busca fortalecer la eficiencia del sistema y garantizar su capacidad de respuesta frente al crecimiento urbano.
Respaldo de una multinacional
Veolia Aguas del Norte de Santander destacó que su experiencia internacional constituye una garantía para afrontar los desafíos que implica la operación del acueducto de Cúcuta.
La multinacional cuenta con 170 años de trayectoria en la gestión de servicios ambientales, opera en más de 56 países y reúne una planta superior a los 215.000 trabajadores en los cinco continentes.
Según la empresa, ese conocimiento permitirá aplicar modelos de operación ya implementados en otras ciudades del mundo, especialmente en proyectos relacionados con tratamiento de aguas, automatización de procesos y sostenibilidad ambiental.
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En materia de aguas residuales, la compañía afirmó que pondrá esa experiencia al servicio del diseño de la futura planta de tratamiento para minimizar errores de planeación y contribuir a la articulación institucional que requiere una obra de esa magnitud.
Calidad del agua y continuidad del servicio
La empresa aseguró que el agua que reciben actualmente los cucuteños continuará siendo apta para el consumo humano y mantendrá los estándares exigidos por la normatividad nacional.
No obstante, recordó que la calidad también depende del mantenimiento que cada usuario realice a sus tanques de almacenamiento y redes internas, cuya limpieza debe efectuarse periódicamente para evitar contaminaciones dentro de las viviendas.
Frente al crecimiento de la ciudad, Veolia proyecta un incremento anual de usuarios entre el 1,5 % y el 2 %, por lo que trabajará en coordinación con la administración municipal para ampliar gradualmente la cobertura sin afectar la continuidad ni la presión del servicio.
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Se conserva el talento local
Otro de los aspectos destacados durante el proceso de transición ha sido la vinculación del personal que laboraba con el anterior operador. De los 580 trabajadores que integraban la planta de Aguas Kpital, Veolia ya había contratado cerca de 430 al momento del anuncio y esperaba completar la vinculación del resto en los días siguientes.
La empresa informó que se mantendrán los beneficios y se conservará el talento humano y las condiciones laborales. Asimismo, resaltó la preparación técnica del personal cucuteño, al que considera fundamental para garantizar la continuidad de la operación y fortalecer el servicio durante los próximos años.
Araque también aclaró que, aunque hacen parte del mismo grupo empresarial, Veolia Aguas del Norte de Santander y Veolia Aseo son empresas independientes, con estructuras jurídicas y marcos regulatorios distintos, por lo que cada una continuará prestando exclusivamente el servicio que le corresponde.
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