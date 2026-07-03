Circuitos Vivos llega con agenda cultural gratuita a cuatro ciudades del país

La programación de Circuitos Vivos llegará este 3 y 4 de julio a Cartagena, San Agustín (Huila), Armero Guayabal (Tolima) y Medellín con una agenda gratuita que reunirá conciertos, obras de teatro, espectáculos de circo, talleres y laboratorios de creación.

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La jornada se desarrollará en espacios como la Casa Bolívar, en el Centro Histórico de Cartagena; el Teatro Andrágora y el Jugueteatro, en San Agustín; el Parque Omaira Sánchez y el Parque Las Ferias, en Armero Guayabal; y la Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal, en Medellín.



Estos escenarios acogerán propuestas que combinan música, artes escénicas, memoria, saberes comunitarios y creación contemporánea.



En Cartagena, la programación estará dedicada a la música electrónica con identidad colombiana. La agrupación KillaBeatMaker Live Band abrirá la jornada del viernes con el taller ‘¿Música electrónica colombiana?’, seguido de un concierto en el que fusionará sintetizadores, percusión en vivo y sonidos electrónicos.

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San Agustín concentrará su agenda en las artes escénicas y la formación para públicos infantiles y juveniles. La jornada comenzará con un taller de construcción de títeres a partir de materiales reciclados y continuará con Campecirco, espectáculo de Los Primos Flores que mezcla técnicas circenses con elementos de la tradición campesina.



Más tarde se presentará 'Secretos malos', una obra que aborda la prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes mediante una puesta en escena que promueve el reconocimiento de situaciones de riesgo y la importancia de expresar aquello que vulnera sus derechos.

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En Armero Guayabal, las actividades girarán en torno a la memoria y la creación colectiva. El grupo Ensamblaje Teatro dirigirá un laboratorio de memoria oral para explorar el arte de contar historias, mientras que el parque principal recibirá una Feria de Economías Culturales con la participación de 25 emprendimientos locales dedicados a las artesanías, la gastronomía y otros productos tradicionales.



La jornada concluirá con la presentación de ‘Historia del soldado que ayer llegó de la guerra’, una de las obras emblemáticas de la agrupación fundada por el maestro Misael Torres.



La programación en Medellín pondrá el foco en las expresiones afrocolombianas y el arte urbano. El artista plástico y gestor cultural Fabio Andrés Arboleda "Zatélithe" liderará un taller de cartelismo afro utilizando técnicas de stencil y collage, seguido por el conversatorio ‘Raíz, Voz y Verso’, en el que compartirá escenario con el cantautor Mulato Bantú.



El cierre estará a cargo del músico barranquillero, cuya propuesta combina poesía, identidad afrodescendiente y sonidos del Caribe colombiano.



Según el Ministerio de las Culturas, esta iniciativa ya ha desarrollado actividades en más de 15 territorios, entre ellos Riohacha, Ipiales, Honda, Santa Marta y municipios de Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y Putumayo.

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