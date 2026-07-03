Venezuela cumplió seis meses sin Maduro entre una crisis constitucional y la tragedia sísmica

El viernes se cumplieron exactamente seis meses desde la captura y salida de Nicolás Maduro del país, un hito que marcó el inicio de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez en Miraflores. Al vencerse los 180 días permitidos constitucionalmente para una ausencia temporal, aumentaron los llamados a declarar la "ausencia absoluta" de la primera magistratura y activar los mecanismos de sucesión previstos en la Carta Magna.

El dirigente político y exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, se dirigió al país mediante un comunicado en el que exigió el estricto cumplimiento de los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Según Pérez Vivas, los plazos para una ausencia temporal habían expirado, por lo que el país se encontraba ante un escenario de "ausencia absoluta".

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"La Asamblea Nacional está obligada, por mandato constitucional, a declarar la vacante absoluta", aseguró el dirigente, al dirigirse directamente al Parlamento presidido por Jorge Rodríguez.

Asimismo, denunció que la falta de pronunciamiento del Poder Legislativo representaba una "omisión constitucional" que avalaba la usurpación de la jefatura de Gobierno. Recordó que, según la propia Constitución, toda autoridad usurpada es nula e ineficaz y constituye un delito.

Pérez Vivas también instó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a promover el acatamiento de la Constitución y proceder con la convocatoria de elecciones presidenciales legítimas.

Llamado a la ciudadanía

Ese 3 de julio también dejó otros pronunciamientos, entre ellos el de la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien instó a la ciudadanía a asumir un papel protagónico ante el fin del interinato.

"El país enfrentó así un doble desafío: la reconstrucción tras los sismos que dejaron miles de millones en daños y una profunda crisis institucional que, para sectores opositores, exigía una definición urgente conforme a la Constitución", afirmó la exmagistrada y expresidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien además hizo un llamado a la ciudadanía para asumir el poder tras el vencimiento del plazo constitucional del interinato.

En declaraciones recogidas por El Nacional, Mármol de León afirmó que ese viernes 3 de julio concluía formalmente el período de 180 días previsto para una ausencia temporal del presidente de la República. A partir de esa fecha, según su criterio, no existía fundamento constitucional que permitiera a Delcy Rodríguez continuar al frente del Poder Ejecutivo.

"El 3 de julio termina el interinato; corresponde a los ciudadanos asumir el poder", enfatizó.

La exmagistrada señaló que Venezuela se encontraba en una situación de ausencia absoluta de poder, agravada por la devastación causada por los terremotos del 24 de junio. También criticó la respuesta del Ejecutivo interino ante la tragedia y denunció una "gran insensibilidad y ninguna empatía" por parte de las autoridades.

"El triunvirato demostró una gran insensibilidad (...) No mandaron al Ejército a ayudar. ¿Dónde estaban los 2.000 generales? No aparecieron ni ayudaron en nada", expresó, al referirse al escaso apoyo estatal mientras los ciudadanos removían escombros con sus manos.

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Mármol de León propuso la conformación de una junta de gobierno de facto, similar a la de 1958, que asumiera la conducción del Estado, reconstruyera la institucionalidad democrática y convocara elecciones con un verdadero organismo electoral. Consideró que, ante la ausencia de poderes públicos legítimos e independientes, la soberanía recaía directamente en la ciudadanía.

"No tenemos un Poder Ejecutivo constitucionalmente elegido, tampoco un Poder Judicial independiente, ni un Poder Legislativo válidamente electo. Lo único que nos queda como país es la ciudadanía en acción", sentenció.

La exmagistrada también se refirió al papel de Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Sostuvo que Washington había cumplido con la captura de Maduro, pero que el resto del proceso de transición correspondía ahora a los venezolanos.

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