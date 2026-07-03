Aumentan a 2.645 los fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela elevaron este viernes el número de personas fallecidas, tras los terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer que el desastre también deja hasta el momento 12.666 heridos, 6.642 rescatados y 15.050 personas que perdieron sus viviendas.

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En el balance, Rodríguez señaló que se han atendido a 86.117 familias, distribuido 9.486 toneladas de alimentos y se han habilitado 59 albergues transitorios.

Con relación a las labores de socorro, precisó que se mantienen desplegados 29.567 efectivos, 3.305 rescatistas extranjeros y 25.846 voluntarios.

Hasta el momento se han producido 890 réplicas tras los movimiento telúricos que causaron el desastre.