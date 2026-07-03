Familias completas fallecieron juntas durante los dos terremotos en Venezuela

En la calle Capilla de Puerto Viejo, parroquia Urimare, La Guaira, se encontraba el edificio familiar Solimar; allí una familia de 9 miembros perdió la vida durante el doble terremoto del 24 de junio mientras realizaban un compartir por el nacimiento de un bebé hacía apenas 12 días.

Zulay Fuenmayor perdió a tres nietos, una nuera, un yerno y a su hermana. “Fue una tragedia; tengo un dolor que no sé cómo expresarlo. Unos días antes era solo alegría porque llegó un nuevo nieto a mi vida y esperábamos a otro en camino”, contó la mujer este miércoles en la morgue de Bello Monte, en Caracas.

Junto a Zulay estaba su nieto Farid, de 16 años, quien ese día perdió a dos de sus hermanos y a su madre. “Todos estaban en un apartamento del primer piso. Me había ido con mi papá al estadio de La Guaira; él es comentarista de hipódromo y tenía que hacer unas diligencias allí.

Cuando ocurrió el terremoto, nos fuimos directo a la casa, pero ya el edificio no existía”, dijo el adolescente.

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Karol Mendoca, de 34 años de edad, falleció junto a sus hijos Lian Martínez, de 12 años, y Thiago Martínez, de 12 días de nacido. También murió su tía, Lisset Fuenmayor, de 55 años de edad, junto a su hija, Alexandra Melean, de 23 años, quien tenía 8 meses de embarazo.

En el complejo se encontraba la pareja de Melean, Marlon Pérez, de 21 años, junto a su amigo Joan Castillo, de 19 años de edad. Además, uno de los vecinos del complejo, cuyo nombre completo no conocía la familia, Jean, de 40 años, y la nana de la familia, Maura, de 65 años de edad.

“Ellos quedaron tapiados. Para ir al lugar fue difícil porque las vías estaban colapsadas. Entre los mismos vecinos tuvimos que comenzar la búsqueda y el rescate; solo Marlon había quedado con vida, pero una viga no lo dejaba moverse”, resaltó Zulay.

Marlon, en sus últimas horas de vida, les decía que toda la familia estaba detrás de él, pero completamente tapiados; no se escuchaba nada. “Nos pedía que le cortáramos la pierna; pero si lo hacíamos, moría. No había rescatistas, no podíamos hacer nada. Murió a las 3:00 a.m. del jueves 25; no pudo aguantar más”, dijo Fuenmayor.