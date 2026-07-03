La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Familias completas fallecieron juntas durante los dos terremotos en Venezuela
La cifra de fallecidos en la Morgue de Bello Monte aún no ha sido actualizada por las autoridades.

Authored by
orlando.carvajal
Los terremotos cobraron la vida a familias enteras en Venezuela/Foto: Cortesía Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Viernes, 3 de Julio de 2026

En la calle Capilla de Puerto Viejo, parroquia Urimare, La Guaira, se encontraba el edificio familiar Solimar; allí una familia de 9 miembros perdió la vida durante el doble terremoto del 24 de junio mientras realizaban un compartir por el nacimiento de un bebé hacía apenas 12 días.

Zulay Fuenmayor perdió a tres nietos, una nuera, un yerno y a su hermana. “Fue una tragedia; tengo un dolor que no sé cómo expresarlo. Unos días antes era solo alegría porque llegó un nuevo nieto a mi vida y esperábamos a otro en camino”, contó la mujer este miércoles en la morgue de Bello Monte, en Caracas.

Junto a Zulay estaba su nieto Farid, de 16 años, quien ese día perdió a dos de sus hermanos y a su madre. “Todos estaban en un apartamento del primer piso. Me había ido con mi papá al estadio de La Guaira; él es comentarista de hipódromo y tenía que hacer unas diligencias allí. 

Cuando ocurrió el terremoto, nos fuimos directo a la casa, pero ya el edificio no existía”, dijo el adolescente.

Lea aquí: Fiscalía rechazó solicitud para aplazar la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe

Karol Mendoca, de 34 años de edad, falleció junto a sus hijos Lian Martínez, de 12 años, y Thiago Martínez, de 12 días de nacido. También murió su tía, Lisset Fuenmayor, de 55 años de edad, junto a su hija, Alexandra Melean, de 23 años, quien tenía 8 meses de embarazo.

En el complejo se encontraba la pareja de Melean, Marlon Pérez, de 21 años, junto a su amigo Joan Castillo, de 19 años de edad. Además, uno de los vecinos del complejo, cuyo nombre completo no conocía la familia, Jean, de 40 años, y la nana de la familia, Maura, de 65 años de edad.

“Ellos quedaron tapiados. Para ir al lugar fue difícil porque las vías estaban colapsadas. Entre los mismos vecinos tuvimos que comenzar la búsqueda y el rescate; solo Marlon había quedado con vida, pero una viga no lo dejaba moverse”, resaltó Zulay.

Marlon, en sus últimas horas de vida, les decía que toda la familia estaba detrás de él, pero completamente tapiados; no se escuchaba nada. “Nos pedía que le cortáramos la pierna; pero si lo hacíamos, moría. No había rescatistas, no podíamos hacer nada. Murió a las 3:00 a.m. del jueves 25; no pudo aguantar más”, dijo Fuenmayor.

Familiares no paran de buscar todavía a sus seres queridos que no aparecen tras los terremotos/Foto: Carlos Ramírez/La Opinión

 

Al sitio llegaron los rescatistas tres días después. Entre ellos, aquellos que venían de Estados Unidos, República Checa y Colombia. Trabajaron con perros de búsqueda, pero ellos no se quedaban en los lugares donde había fallecidos. “Eso sí, llegaron muchos voluntarios de El Valle y el 23 de Enero, quienes después de 6 días lograron sacar los cuerpos que faltaban”, detalló.

Lograron sacar los cuerpos luego de que llegaron las maquinarias pesadas, pero durante los primeros tres días solo contaron con palas y mandarrias. “Básicamente lo que podíamos usar eran las manos y las pocas herramientas que teníamos. Si hubieran llegado antes, tal vez los hubiéramos podido salvar”, detalló.

Karol era estudiante de Comunicación Social en el Iutirla. Lisset era secretaria de la Unefa de La Guaira, también la dueña del edificio. Marlon Pérez y Joan Castillo eran productores de música electrónica y DJ conocidos en la movida nocturna caraqueña.

Alexandra fue reina de belleza. “Los rescatistas de Protección Civil iban puro a tirar físico. Cada vez que llegaban, teníamos la esperanza de que nos iban a ayudar, pero miraban el desastre y se iban. Dejamos de esperar por la ayuda después de 5 días solos con los voluntarios y vecinos”, lamentó Fuenmayor.

Lea también: Petro dice que Trump actúa como un rey que devuelve a Colombia a la colonia

Detalló que: “los cuerpos ya se encontraban en descomposición. Tengo una tristeza inmensa, perdí a casi todos mi nietos”.

Al cumplirse una semana del doble terremoto que causó la caída de centenares de edificios entre La Guaira y Caracas, las familias siguen llegando a la Morgue de Bello Monte para comenzar con el proceso de reconocimiento de sus allegados fallecidos.

La mayoría de los casos proceden de La Guaira, pese a que se estableció que a la morgue de Bello Monte solo llegaba una fracción de los fallecidos del tanatorio improvisado en el Puerto de La Guaira, conocida por sus habitantes como Los Silos.

El más reciente parte oficial informado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalla que hasta este miércoles 1 de julio hay 2.295 fallecidos, más de 11.267 heridos y 12.000 personas damnificadas.

El equipo de Efecto Cocuyo ha documentado los casos de 25 niños, niñas y adolescentes fallecidos por el doble sismo que afectó a Venezuela. La cifra de fallecidos en la Morgue de Bello Monte aún no ha sido actualizada por las autoridades, así como tampoco en el Puerto de La Guaira.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Selección Colombia, Mundial 2026.
Selección Colombia, Mundial 2026.
¡Un paso más! Colombia se juega ante Ghana su cupo a los octavos de final del Mundial 2026
Gustavo Contreras Sabogal
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
¿Empalme con plata? Este es el alcance de los US$60 millones que ofreció el BID a De la Espriella
Leonardo Favio Oliveros
Mansión Gato Negro
Mansión Gato Negro
Con camionetas de lujo y una mansión, Villa del Rosario era la guarida de un temido capo ecuatoriano
La Opinión