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¿Cómo le ha ido a Colombia contra selecciones africanas en los mundiales? El reto ahora es Ghana
La 'Tricolor' ha perdido una sola vez contra una selección africana en la historia de los Mundiales.
Authored by
cesarmuñoz
Colombia vs. Senegal, 2018.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 3 de Julio de 2026

Para la Selección Colombia, la Copa Mundial de la FIFA en el siglo XXI es sinónimo de jugar contra selecciones africanas. En 3 ediciones a las que clasificó desde 1998, enfrentó a 3 equipos de este continente, a los cuales venció en fase de grupos; empero, el historial dicta que el combinado cafetero cayó en una sola ocasión contra estos equipos y fue en los octavos de final de Italia 90 frente a Camerún.

Justamente, el partido contra los Leones Indomables fue el primer compromiso del cuadro cafetero en un “mata-mata” mundialista. En ese partido disputado en la ciudad de Bolonia (Italia), Colombia mostró su peor cara del torneo tras conseguir el histórico empate 1-1 frente a Alemania en la fase de grupos. El partido finalizó 0-0 en los 90 minutos, pero se definió en el tiempo extra con un doblete del mítico delantero Roger Milla. El gol de Bernardo Redín no alcanzó y los cafeteros cayeron 2-1.

Ocho años después, la tricolor volvía a tener enfrente a un africano, esta vez, era Túnez. País que, si bien se ubica en África, tiene jugadores de otro biotipo, ya que allí predomina la raza persa-árabe más que la afrodescendiente. Colombia, que llegó a este partido ya eliminada, le ganó 1-0 a las Águilas de Cartago con gol de Leider Preciado.

Después de 16 años y de la mano de José Néstor Pékerman, Colombia volvió a una cita mundialista en Brasil 2014, donde tuvo que enfrentarse en la segunda fecha de la primera fase a Costa de Marfil. Los elefantes contaban con su generación dorada, un equipo liderado por Didier Drogba y Gervinho, pero que no pudo ser superior a los criollos que se impusieron 2-1 con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Lea aquí: No somos favoritos, debemos demostrarlo en la cancha: Daniel Muñoz

Ya centrados en Rusia 2018 y manteniendo la base del equipo que clasificó a Brasil, Colombia nuevamente se encontró con otro equipo de África, uno que fue revelación en su continente y se mantiene compitiendo con esa generación hasta el día de hoy: Senegal. Los Leones de Teranga, un equipo sólido en defensa y fuerte en ataque, suponían un gran reto para el equipo de Pékerman, que apenas pudo romper el cero en el marcador al minuto 74 con gol de cabeza de Yerry Mina. 1-0 ganó la selección en un duelo que era de vida o muerte.

El último fue el partido del pasado martes 23 de junio, cuando la tricolor se impuso 1-0 a República Democrática del Congo en un duelo que tuvo como gran figura al guardameta Lionel Mpasi con 8 atajadas. Al minuto 76, casi como Mina en el 2018, pero esta vez pasando al ataque por la lateral, Daniel Muñoz rompió el esquema defensivo congolés y puso a festejar a los colombianos en el Estadio de Guadalajara. Ahora, la gran pregunta es: ¿podrá Colombia aumentar la buena racha contra Ghana? Lo sabremos desde las 8:30 p.m. de este viernes.

Tomado de El Colombiano.

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