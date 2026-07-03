No somos favoritos, debemos demostrarlo en la cancha: Daniel Muñoz

Uno de los que mejor representa ese mensaje es Daniel Muñoz. El lateral derecho dejó claro previo al compromiso que Colombia afronta el partido con respeto por el rival, convencida de su trabajo, pero sin dejarse llevar por el favoritismo que algunos le atribuyen.

Lea: Rituales, amuletos y tradición: el otro lado de Ghana antes del duelo con Colombia

"Va a ser un partido difícil, como lo han sido todos los encuentros que hemos tenido. Nosotros estudiamos a Ghana, así como ellos seguramente también nos han estudiado. Hemos analizado sus fortalezas, sus debilidades y sabemos que nos vamos a encontrar con un equipo fuerte, que aprovecha muy bien los espacios a la espalda por las características de sus jugadores", explicó.



El defensor aseguró que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ha preparado cada detalle para neutralizar las principales virtudes del conjunto africano.



"Tenemos claros todos los conceptos que hemos trabajado. Debemos tener muchísima concentración, hacer buenas vigilancias defensivas y adueñarnos del partido desde el principio hasta el final."



Intensidad desde el primer minuto



Muñoz considera que, más allá del estudio del rival, la clave estará en que Colombia imponga su propio estilo de juego.



"Lo más importante es creer en la idea de juego que nosotros tenemos. Debemos hacernos al partido desde el pitazo inicial hasta el final. No podemos regalar nada."

Ingrese: Portugal dejó en el camino a Croacia tras un final dramático y la intervención del VAR

El lateral insistió en que el componente físico será determinante frente a una selección africana que se caracteriza por su potencia y velocidad.



"Tenemos que jugar con mucha intensidad y ganar la mayor cantidad de duelos posible. Eso será muy importante. A partir de nuestros principios futbolísticos, tácticos, técnicos y físicos, la Selección podrá desenvolverse y hacer un gran partido."



"No somos favoritos"



El buen rendimiento de Colombia durante la fase de grupos ha llevado a varios analistas internacionales a señalar a la Tricolor como una de las selecciones con mayores opciones de avanzar e incluso de pelear por el título. Sin embargo, dentro del plantel el discurso es completamente distinto.



Muñoz fue contundente al restarle importancia a ese tipo de pronósticos.



"Eso no significa nada. En lo personal no me cambia nada. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. No somos favoritos para nada."

Infórmese: España doblegó a Austria y se instaló en los octavos de final del Mundial 2026

Para el defensor, la única forma de construir una candidatura real es seguir respondiendo partido tras partido.



"Venimos haciendo una gran labor, un gran trabajo. Esperamos seguir creciendo, seguir avanzando y al final del torneo se demostrará si realmente somos favoritos o no".



Aprender de las derrotas



Otro de los aspectos que destacó el futbolista fue la madurez que ha adquirido el grupo gracias a las experiencias vividas durante el proceso de Néstor Lorenzo. En especial, recordó que incluso los momentos difíciles han servido para fortalecer al equipo.



"Creo que ha sido una enseñanza muy bonita para todos. En algunos partidos sentimos que merecimos un poco más, pero eso es el fútbol. Lo importante es aprender, corregir y ser humildes tanto cuando se gana como cuando se pierde."



Esa capacidad de aprendizaje, según Muñoz, explica parte del crecimiento que ha mostrado Colombia durante el Mundial.



"Hoy estamos mostrando un muy buen fútbol. Esperamos seguir demostrando esa gran familia que somos y continuar avanzando."



Convicción y carácter



Aunque reconoció que Ghana comparte características con otros rivales africanos que Colombia ha enfrentado recientemente, Muñoz cree que la prioridad debe seguir siendo fortalecer la identidad futbolística del equipo.



Más allá del talento individual, el lateral considera que el partido se definirá por la actitud competitiva con la que la Tricolor salga al terreno de juego.



Colombia buscará este viernes un lugar en los octavos de final convencida de que el buen fútbol exhibido hasta ahora debe ir acompañado de intensidad, concentración y carácter. Ese es el mensaje que transmite Daniel Muñoz: respetar al rival, confiar en el trabajo realizado y entender que, en los partidos de eliminación directa, el favoritismo no gana encuentros; lo hace el equipo que mejor compita durante los 90 minutos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion