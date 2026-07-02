Egipto y Australia disputarán un duelo a 'muerte' por el tiquete a los octavos de final del Mundial

Madrid (Europa Press)

Australia y Egipto se enfrentarán este viernes (1:00 p.m.) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, donde 'los Faraones' se estrenarán en las eliminatorias y los oceánicos tendrán la oportunidad de igualar su 'techo' de los octavos de final.

Egipto llegará al feudo del equipo de la NFL de los Dallas Cowboys, como una de las selecciones invictas hasta ahora, tras sumar una victoria (1-3) contra Nueva Zelanda y dos empates con el mismo resultado (1-1) ante Bélgica e Irán.

El extremo derecho Mohamed Salah, que actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Liverpool FC, sabe que puede ser la última vez que luzca el escudo de su selección en caso de derrota, y su estado físico, con problemas en los isquiotibiales, ha hecho contener el aliento al país de las pirámides.

En el caso de poder jugar, tendría a su costado al jugador del Manchester City Omar Marmoush, quien todavía no se ha estrenado en su primera Copa del Mundo, además de llevar seis partidos seguidos, desde el amistoso contra Arabia Saudita en marzo, sin haber podido satisfacer su hambre de gol.

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Por su parte, Australia, con las bajas confirmadas para todo el torneo de Mathew Leckie y Jacob Italiano, pasó a estos cruces como segunda del grupo D, en el que venció (2-0) en el primer partido a Turquía, perdió (2-0) ante la coanfitriona Estados Unidos y empató (0-0) con Paraguay en el último enfrentamiento.

En caso de vencer a Egipto, será la primera vez que los oceánicos ganen unas eliminatorias directas en un Mundial e igualarían su mejor resultado en esta competición.

'Los canguros del fútbol' llegaron en dos ocasiones a los octavos de final, primero contra Italia en Alemania 2006 y, más recientemente, en Catar 2022 contra la vigente campeona Argentina.

Los 'socceroos' no se caracterizan por dominar el juego, con un 34% de media en la posesión de balón, pero al mismo tiempo cuenta con una gran efectividad en los contragolpes, destacando la velocidad y las individualidades del delantero Nestory Irankunda, quien anotó el primer gol contra 'los de luna y estrella'.

Ficha técnica

Posibles Alineaciones:

Australia: Beach; Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich; Irvine, O'Neill; Volpato, Metcalfe e Irankunda.

Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Hafez; Attia, Saber, Ashour; Salah, Ziko y Marmoush.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Estadio: AT&T Stadium de Dallas.

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