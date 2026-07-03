Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa del país, tras superar al candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios el pasado 21 de junio, convirtiéndose en la novena jefa de Estado en apenas una década.



"Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales (de) 2026", ha afirmado el presidente del JNE, Roberto Burneo, en un acto celebrado en la sede del máximo ente electoral del país.



"En consecuencia proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República , a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente (...) y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente (...) para el periodo 2026-2031", ha agregado Burneo, tras la lectura de los resultados cosechados por los candidatos de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú.



En su comparecencia, el jefe del JNE ha recordado que lo anunciado este viernes "nace de la voluntad soberana de millones de peruanos que mediante el sufragio han decidido libremente quién conducirá el destino de la República durante el próximo periodo constitucional".



Además, consideró que estas elecciones han "representado uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales" de la historia reciente de Perú. "Participaron 35 fórmulas presidenciales y el desarrollo de dos jornadas electorales que demandaron el compromiso permanente de las instituciones electorales (...) y de miles de personas que, desde distintas responsabilidades, trabajaron con un propósito común: garantizar el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas", ha señalado.

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Fujimori se convierte así en jefa de Estado tras concurrir en otras tres ocasiones --2011, 2016 y 2021-- quedando siempre en segundo lugar. En estos comicios, superó a su rival por 49.641 votos, esto es, una diferencia de apenas un 0,27%.



La dirigente conservadora ha reaccionado a la proclamación, con un mensaje en sus redes sociales donde ha manifestado su "profundo agradecimiento" por la "confianza" depositada de sus votantes.



"Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno", ha asegurado en la misma publicación, donde ya ha compartido los perfiles de su presidencia en redes sociales.



Horas antes, Roberto Sánchez, ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales que Burneo, en tanto que presidente de la máxima autoridades electoral, "debería estar atendiendo el debido proceso", y ha considerado un "craso error" el acto convocado este viernes para proclamar el nuevo jefe de Estado del país.



"Nosotros exigimos que le dé prioridad, (...) siendo la máxima autoridad del ente electoral en esta controversia. Pedimos que se resuelva en base a ley y derecho, exigimos transparencia total", declaró un día después de solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando cambios de reglas en "pleno" proceso electoral.



Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo ya avanzó a principios de esta semana que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el Gobierno del país durante los próximos cinco años.



Unión Europea espera seguir cooperando con las autoridades peruanas



La Unión Europea ha felicitado a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y expresó que "espera con interés colaborar con" su ejecutivo para seguir profundizando en el "diálogo político" y la cooperación entre las dos partes en materia comercial, en seguridad y desarrollo sostenible como parte de la agenda europea de inversiones globales, 'Global Gateway'.



En un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), ha manifestado su "apoyo a todos los esfuerzos encaminados a fomentar un diálogo inclusivo y a reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas", recordando el despliegue de observadores electorales del bloque comunitario en estos comicios a invitación de las autoridades peruanas.



"La UE respondió positivamente a la invitación de las autoridades peruanas para observar estas elecciones mediante el despliegue de una misión de observación electoral, contribuyendo así a la transparencia y la credibilidad del proceso electoral", ha señalado, antes de defender los "profundos lazos" entre Bruselas y Lima, y los valores compartidos, como el Estado de Derecho y el multilateralismo.

Con información de Europa Press.

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